MERAL AKŞENER ESKİ PARTİLİ İSMİ MASAK’A ŞİKAYET ETTİ!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti içindeki gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir hamlede bulundu. Akşener, daha önce İYİ Parti’de üst düzey görevlerde bulunmuş bir ismi Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) şikayet etti. Bu adım, parti içinde ve siyasette yeni bir gerilimi tetikledi.

ESKİ PARTİLİ İSMİN AÇIKLAMALARI KRİZ YARATMIŞTI

Meral Akşener’in şikayette bulunduğu eski partili, geçtiğimiz aylarda yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelmişti. “Savaş ilanı” olarak yorumlanan açıklamalar, parti tabanında büyük tartışma yaratmış, Akşener’in liderlik tarzı ve partinin politikaları hedef alınmıştı.

MASAK’A YAPILAN BAŞVURU

İYİ Parti yetkilileri, Akşener’in söz konusu kişiyi MASAK’a şikayet ederek mali durumunun incelenmesini talep ettiğini doğruladı. Şikayetin gerekçesi, “partiye zarar verici söylemler ve şüpheli mali ilişkiler” olarak gösteriliyor. MASAK’ın konuyla ilgili soruşturmayı başlattığı bildirildi.

SİYASİ KULİSLERDE YANKI UYANDIRDI

Akşener’in bu hamlesi, siyasi kulislerde geniş yankı buldu. “Parti içi hesaplaşma mı?”, “Siyasi bir uyarı mı?” soruları gündeme gelirken, İYİ Parti cephesinden resmi bir açıklama bekleniyor. Özellikle, Akşener’in bu kararı, liderlik otoritesini pekiştirme çabası olarak yorumlanıyor.

ESKİ PARTİLİDEN YANIT BEKLENİYOR

Meral Akşener’in MASAK şikayeti sonrası, şikayet edilen eski partiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak kulislerde, “iddiaları yanıtlayacak ve karşı atağa geçecek” yorumları yapılıyor.

SİYASETTE GERGİNLİK ARTABİLİR

Meral Akşener’in MASAK hamlesi, parti içinde ve siyasette yeni bir gerilime yol açabilir. Önümüzdeki günlerde, hem MASAK’ın incelemelerinin sonucu hem de taraflardan gelecek açıklamalar, bu tartışmayı daha da derinleştirebilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com