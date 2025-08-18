  1. Haberler
  Melis Sezen'in ekoseli tarzı sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Melis Sezen, cesur tarzı ve iddialı seçimleriyle yine magazin gündemine oturdu. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Sezen, katıldığı bir etkinlikte giydiği derin dekolteli ekoseli mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncunun fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlamıştı

Melis Sezen, televizyon kariyerinde özellikle “Sadakatsiz” dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, kariyerine sinema ve televizyon projeleriyle devam ediyor. Sezen, güzelliği ve doğal enerjisiyle her paylaşımında sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.

“Deha” dizisinde rol aldı

2024–2025 sezonunda Show TV ekranlarında yayınlanan “Deha” dizisinde İmre karakterine hayat veren Sezen, oyunculuk performansıyla olduğu kadar tarzıyla da öne çıkıyor. Etkinliklerde ve özel davetlerde tercih ettiği cesur kombinleriyle dikkat çeken oyuncu, moda dünyasında da konuşuluyor.

Sosyal medyada yorum yağdı

Ekoseli mini elbisesiyle verdiği pozlar takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Hayranları oyuncuya övgü dolu yorumlar yaparken, tarzının kendisine çok yakıştığını dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise Sezen’in cesur kombinleriyle moda ikonu olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Güzelliği, enerjisi ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Melis Sezen, son pozlarıyla bir kez daha hayranlarını mest etmeyi başardı.

