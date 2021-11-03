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Gülben Ergen’den Hülya Avşar’a ‘demode’ yanıtı!

Gülben Ergen’den Hülya Avşar’a ‘demode’ yanıtı!
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01 Kasım 2021 - 16:34

Gülben Ergen’den Hülya Avşar’a ‘demode’ yanıtı!

Hülya Avşar dijital bir platform üzerinden yayınlanan programda “Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?” şeklindeki soruya “Bu verdiğiniz isim demode” yantını verince ortalık karıştı.

Gülben Ergen&#39;den Hülya Avşar&#39;a &#39;demode&#39; yanıtı! - SacitAslan.com

Yıllar önce aylar süren bir polemikle magazin gündeminde yer alan Gülben Ergen ve Hülya Avşar’ın tarihe karışan polemikleri yeniden alevlenmek üzere…

Hülya Avşar dijital bir platform üzerinden yayınlanan programda, “Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?” sorusu karşısında önce teniste rakibinin bile olamayacağını esprili bir dille anlattı, ardından da Ergen için “demode” ifadesini kullandı.

GÜLBEN ERGEN’DEN GÖNDERME

Avşar’ın yaptığı bu açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşerken, konunun muhatabı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak göndermede bulundu.

Ergen hayranlarıyla çektirdiği bir karesini paylaşarak altına da şu notu düştü:

“Karşısındakini değersizleştirme çabasının kendine bir şey katmayacağını bilen değerli kadınlar onlar. O yüzden bu kadar gerçek ve içten sarıp sarmalıyorlar.”

“BANA SALLAMAK Bİ DEMODE OLAMADI GİTTİ”

Gülben Ergen bu paylaşımının ardından ise sosyal medya hesabının ‘Hikayeler’ kısmından “Bana Sallamak Bi Demode Olamadı Gitti” notunu Hülya Avşar’ın “Bu Gece Uzun Olacak” şarkısı eşliğinde paylaştı.

 

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