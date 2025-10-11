Mansur Yavaş, soruşturma iznine ilişkin konuştu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde gündemde olan soruşturma haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yavaş hakkında soruşturma yürütebilmek için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talep etmesi sonrası, Yavaş’tan ilk resmi yorum geldi. Başkan Yavaş, yaptığı açıklamada, çağrılması halinde gönüllü olarak ifade vermeye hazır olduğunu belirtti.

Soruşturmanın konusu: ABB konser harcamaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) gerçekleştirilen milyon dolarlık konser harcamaları, geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Savcılık, bu harcamalarla ilgili usulsüzlük iddiaları çerçevesinde Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatmak üzere İçişleri Bakanlığı’na müzekkere gönderdi.

İddialara göre, konser harcamalarında görevi kötüye kullanma ve denetim görevini ihmal suçu işlenmiş olabileceği değerlendirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak soruşturma izni, Yavaş ve Uzunoğlu’nun yasal olarak ifade verebilmesini sağlayacak.

Mansur Yavaş’tan açıklama

Belediye Başkanı Yavaş, soruşturma talebiyle ilgili şunları söyledi:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız.”

Yavaş’ın açıklaması, kamuoyunda hem soruşturma sürecine dair açıklık getirdi hem de gönüllü iş birliği mesajı olarak değerlendirildi.

Soruşturmanın geçmişi ve detaylar

Soruşturma süreci, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdii raporu ile başladı. Bu rapor, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sayıştay denetimleri ile desteklendi. Yapılan incelemelerde, ABB’de 32 konser hizmet alımında toplam 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara yol açıldığı tespit edildi.

23 Eylül’de ise soruşturma kapsamında aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5 kişi tutuklanırken, diğer 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

59 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu

Soruşturma tamamlandıktan sonra, tutuklu ve tutuksuz 14 sanık hakkında nitelikli zimmet suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu ve dava süreci başlatıldı.

Bu gelişmeler, CHP’li belediyelerde rüşvet ve yolsuzluk iddialarının tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Ankara’daki soruşturma, kamuoyunun ve basının yakından takip ettiği kritik davalardan biri hâline geldi.

Soruşturma ve hukuki süreç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaları titizlikle araştırmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak izin sonrası, Yavaş ve Uzunoğlu’nun ifadeleri alınacak. Hukuk uzmanları, iddianamenin kapsamlı ve detaylı olması nedeniyle davanın uzun ve titiz bir yargılama sürecine tabi olacağını belirtiyor.

Soruşturma tamamlandığında, ABB’deki konser harcamalarına dair tüm iddiaların açığa çıkması ve hukuki sorumlulukların netleşmesi bekleniyor.