Mahmut Tanal’dan Asgari Ücret Hesabı: “55 Bin TL Olmalı”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yeni dönem asgari ücret tartışmalarına farklı bir bakış açısı getirerek, Türkiye’de uygulanacak asgari ücretin Avrupa standartlarına göre yeniden belirlenmesi gerektiğini savundu. Tanal, milletvekili maaşlarıyla asgari ücret arasındaki orana dikkat çekerek, Türkiye’de asgari ücretin en az 55 bin TL olması gerektiğini ifade etti.

Asgari Ücret Gündemi Yeniden Türkiye’nin Ana Konusu Oldu

2026 yılı yaklaşırken, Türkiye’de yine asgari ücret belirleme süreci kamuoyunun en önemli gündem maddeleri arasına girdi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun görüşmeleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

Bu süreçte siyasi partiler, sendikalar ve ekonomistler de taleplerini kamuoyu ile paylaşmaya başladı. CHP’li Mahmut Tanal, yaptığı açıklamayla asgari ücret konusunda dikkat çekici bir öneride bulundu.

“Avrupa’da Milletvekili Maaşı Asgari Ücretin Dört Katı”

Tanal, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa’daki ülke örneklerini hatırlatarak, milletvekili maaşlarıyla asgari ücret arasındaki farkın Türkiye’ye kıyasla çok daha dengeli olduğunu vurguladı.

CHP’li vekil paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’da milletvekili maaşı ile asgari ücret arasındaki fark ortalama dört kattır.

Almanya’da milletvekili maaşı 11 bin 800 euro, asgari ücret 2 bin 200 eurodur. Aradaki fark 5,3 kattır.

Fransa’da milletvekili maaşı 7 bin 600 euro, asgari ücret 1.800 eurodur. Aradaki fark 4,2 kattır.

Hollanda’da milletvekili maaşı 10 bin 100 euro, asgari ücret 2 bin 490 eurodur. Aradaki fark 4 kattır.

Polonya’da milletvekili maaşı 12 bin 800 zloti, asgari ücret 4 bin 660 zloti olup aradaki fark 2,7 kattır.”

Bu verilerden hareketle Avrupa ortalamasının yaklaşık 4,15 kat olduğunu belirten Tanal, Türkiye’de aynı oranın uygulanması halinde asgari ücretin en az 55 bin TL olması gerektiğini dile getirdi.

“Bu Hesap Siyaset Değil, Adalet ve Matematik Hesabıdır”

Milletvekili maaşlarının Türkiye’de 229 bin 676 TL seviyesinde olduğuna dikkat çeken Tanal, bu orana göre yapılan hesabın tamamen matematiksel olduğunu belirtti:

“Avrupa ortalaması dikkate alındığında Türkiye’de asgari ücretin 55 bin lira olması gerekir.

Bu hesap siyaset değil, matematik ve adalet hesabıdır.

Anayasa’nın 55. maddesi, devlete çalışanlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak ücret verme yükümlülüğü getirir.

Halkın alın teriyle geçinen milyonlar için gerçekçi, adil ve insan onuruna yakışır bir ücret belirlenmelidir.

Asgari ücret 55 bin lira olmalıdır. Bu bir lütuf değil, hak teslimidir.”

Yeni Asgari Ücret Belirleme Süreci Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında, işçi ve işveren taraflarının yanı sıra hükümet temsilcileri de 2026 yılı için yeni ücret seviyesini belirleyecek. Ekonomik koşullar, enflasyon oranı, hayat pahalılığı ve alım gücü gibi faktörler dikkate alınarak yapılacak görüşmelerin Aralık ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Kamuoyunda Tartışma Yarattı

Mahmut Tanal’ın “55 bin TL asgari ücret” önerisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri bu öneriyi “adil ve mantıklı” bulurken, kimileri ise mevcut ekonomik şartlarda bu rakamın işverenler açısından sürdürülebilir olmadığını savundu.

Ancak Tanal, asgari ücretin yalnızca ekonomik bir mesele değil, insan onuruna yakışır yaşam hakkı meselesi olduğunu vurgulamaya devam ediyor.