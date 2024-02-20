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Sibel Kekilli’den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı…

Sibel Kekilli’den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Şubat 2024 - 14:12

Porno filmlerinin dışında önemli yapımlarda yer alan oyuncu Sibel Kekilli’den dikkat çeken bir hamle geldi.

Sibel Kekilli'den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı… - Sayfa 1

Porno filmlerinin yanı sıra ‘Duvara Karşı’, ‘Game of Thrones’, ‘Karanlık Gece’ gibi yapımlarda da rol alan oyuncu Sibel Kekilli, Instagram Türkiye engelini kaldırdı.

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Sibel Kekilli'den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı… - Sayfa 2

Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” filminde Sibel karakterini canlandıran ve Altın Ayı ile Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödüle layık görülen oyuncu Sibel Kekilli, Instagram Türkiye engelini kaldırmasıyla gündeme oturdu.

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Sibel Kekilli'den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı… - Sayfa 3

Sibel Kekilli, 2017 yılında Instagram hesabındaki taciz yorumlarına tepki göstermiş, özellikte Türkiye’de yaşayan kullanıcıların yaptığı yorumlara daha fazla katlanamayacağını belirterek Türkiye’den Instagram hesabına girişlerini engellemişti.

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Sibel Kekilli'den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı… - Sayfa 4

Kekilli, Türkiye’den girişlere engel koymadan önce şu açıklamayı yapmıştı:

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Sibel Kekilli'den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı… - Sayfa 5

“Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!

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Sibel Kekilli'den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı… - Sayfa 6

“Kısa bir süreliğine veda etme zamanı… Öyle görünüyor ki paylaştığım son iki gönderiyle çok hassas bir konuya değinmişim. İyi yanı şu ki bütün o ikiyüzlüler, maskelerini çıkarıp çirkin yüzlerini gösterdiler. Burada her şeyi yeni baştan açıklamaya hiç niyetim yok, ama her şey tek bir sonuca varıyor: Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez. Bıkmadan usanmadan beni destekleyen bütün hayranlarıma çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum.”

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Sibel Kekilli'den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı… - Sayfa 7

SİBEL KEKİLLİ KİMDİR?

Porno film oyuncusu Sibel Kekilli, 16 Haziran 1980 tarihinde Heilbronn’da doğdu. 2002 yılında 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” filminde başrol oynadı. 2004 yılında gösterime giren film büyük başarı yakaladı ve pek çok ödül aldı.

 

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Sibel Kekilli'den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı… - Sayfa 8

“Duvara Karşı” filminin yayınlanmasından kısa süre sonra, Alman tabloid gazetesi Bild-Zeitung, oyuncunun daha önce Dilara sahne ismiyle rol aldığı yetişkin filmleri ortaya çıkardı.

 

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Sibel Kekilli'den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı… - Sayfa 9

Bu haber büyük bir skandala neden oldu ve Bild-Zeitung gazetesi Alman Basın Konseyi (Deutscher Presserat) tarafından haberi ele alış şekli nedeniyle kınandı.

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Sibel Kekilli'den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı… - Sayfa 10

‘Game Of Thrones’ (Taht Oyunları) dizisinin ikinci sezonuna katıldı. Dizide Shae adlı karakteri canlandırdı.

 

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Sibel Kekilli'den Türkiye hamlesi! Engeli kaldırdı… - Sayfa 11

Alman Sinema Teşvik Ödülü’ sahiplerini belirleyecek olan jürinin üyeliğini yaptı.

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