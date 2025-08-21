Harry Potter Dizisi 2027’de Geliyor! Oyuncu Kadrosu Açıklandı

HBO, milyonlarca hayranın yıllardır beklediği Harry Potter dizi uyarlaması için düğmeye bastı. 2023 yılında duyurulan proje, J.K. Rowling’in hem yazarlığını hem de yürütücü yapımcılığını üstlenmesiyle kitaplara “aslına sadık” bir şekilde ekrana taşınacak. Warner Bros. Leavesden Stüdyoları’nda çekimlerine başlanan yapım, 2027 yılında HBO Max ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

10 Yıllık Dev Proje

Dizi, tıpkı kitaplarda olduğu gibi Harry Potter’ın 11 yaşında Hogwarts’a kabul edilmesiyle başlayacak ve karanlık büyücü Voldemort’a karşı verdiği mücadeleyi işleyecek. Her sezon bir kitaba odaklanacak ve toplamda 7 sezon sürmesi planlanan yapımın, 10 yıl boyunca devam etmesi bekleniyor. Böylece hikâye, filmlerde anlatılamayan pek çok ayrıntıyı da gün yüzüne çıkaracak.

Kitaplara Daha Sadık Bir Uyarlama

Yeni projede en dikkat çeken noktalardan biri, karakterlerin yaşlarının kitaplara uygun şekilde işlenecek olması. Bu değişiklikle, Snape 31 yaşında, Dursley ailesi ise filmlerdeki görünümünden daha genç olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Bu durum, izleyicilerin hikâyeyi daha gerçekçi bir şekilde deneyimlemesine olanak sağlayacak.

Oyuncu Kadrosu Netleşti

Dizinin merakla beklenen oyuncu kadrosu da açıklandı. İşte öne çıkan isimler:

Harry Potter – Dominic McLaughlin

Hermione Granger – Arabella Stanton

Ron Weasley – Alastair Stout

Fred & George Weasley – Tristan ve Gabriel Harland

Ginny Weasley – Gracie Cochrane

Draco Malfoy – Lox Pratt

Lucius Malfoy – Johnny Flynn

Molly Weasley – Katherine Parkinson

Profesör Snape – Paapa Essiedu

Profesör McGonagall – Janet McTeer

Albus Dumbledore – John Lithgow

Hagrid – Nick Frost

Cornelius Fudge – Bertie Carvel

Vernon Dursley – Daniel Rigby

Petunia Dursley – Bel Powley

Argus Filch – Paul Whitehouse

Ayrıca, Garrick Ollivander, Madam Hooch, Neville Longbottom, Parvati Patil ve Lavender Brown gibi yan karakterlerin de kadroda yer alacağı açıklandı.

Eski Kadrodan Sürpriz Olacak mı?

Hayranların en çok merak ettiği konulardan biri de eski film serisinden bir oyuncunun dizide yer alıp almayacağı. Şu an için bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak Harry Potter rolüyle hafızalara kazınan Daniel Radcliffe, yeni uyarlamayı izleyici olarak takip etmenin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

Dünya Çapında Büyük İlgi

HBO CEO’su Casey Bloys, dizinin “yeni nesil Harry Potter hayranları için büyük bir deneyim olacağını” söyledi. Projenin duyurulmasından bu yana sosyal medyada yoğun bir ilgi gören yapım, şimdiden tüm dünyada en çok beklenen diziler arasında ilk sıraya yükseldi.