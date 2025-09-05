Macron’dan Müjde!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te düzenlenen basın toplantısında Ukrayna’ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, Gönüllüler Koalisyonu’ndan 26 ülkenin Ukrayna’ya askeri destek göndermeyi kabul ettiğini duyurdu. Bu güçlerin amacı Rusya’ya karşı savaş değil, barış ve güvenliği sağlamak olarak ifade edildi.

Macron, açıklamasında Rusya’yı eleştirerek, “Rusya 2022’de savaşı seçen tek ülkeydi. 1 milyondan fazla asker kaybettiler ve Ukrayna topraklarının çok azını ele geçirebildiler” dedi. Ayrıca tüm barış görüşmelerinde, Rusya’dan Ukrayna ordusuna ağır kayıplar verdirdiği bölgelerden çekilmesini istemenin ahlaksız ve hukuka aykırı bir teklif olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Gönüllüler Koalisyonu’nun 35 üyesinin Ukrayna’ya barış ve güvenlik garantileri sağlama konusundaki askeri ve siyasi katkısını masaya yatırdığını ve Ukrayna ordusunun kapasitesinin sınırlanmayacağını ifade etti.

Macron’un açıklaması, Avrupa ve ABD liderleriyle yapılan koordinasyonun ardından Ukrayna’ya verilen güvenlik taahhüdünün güçlendiğini gösteriyor ve bölgedeki gerilimi azaltma amacı taşıyor.