  1. Haberler
  2. DÜNYA
  3. Macron’dan Müjde!

Macron’dan Müjde!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te düzenlenen basın toplantısında Ukrayna’ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, Gönüllüler Koalisyonu’ndan 26 ülkenin Ukrayna’ya askeri destek göndermeyi kabul ettiğini duyurdu. Bu güçlerin amacı Rusya’ya karşı savaş değil, barış ve güvenliği sağlamak olarak ifade edildi.

Macron, açıklamasında Rusya’yı eleştirerek, “Rusya 2022’de savaşı seçen tek ülkeydi. 1 milyondan fazla asker kaybettiler ve Ukrayna topraklarının çok azını ele geçirebildiler” dedi. Ayrıca tüm barış görüşmelerinde, Rusya’dan Ukrayna ordusuna ağır kayıplar verdirdiği bölgelerden çekilmesini istemenin ahlaksız ve hukuka aykırı bir teklif olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Gönüllüler Koalisyonu’nun 35 üyesinin Ukrayna’ya barış ve güvenlik garantileri sağlama konusundaki askeri ve siyasi katkısını masaya yatırdığını ve Ukrayna ordusunun kapasitesinin sınırlanmayacağını ifade etti.

Macron’un açıklaması, Avrupa ve ABD liderleriyle yapılan koordinasyonun ardından Ukrayna’ya verilen güvenlik taahhüdünün güçlendiğini gösteriyor ve bölgedeki gerilimi azaltma amacı taşıyor.

Macron’dan Müjde!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp