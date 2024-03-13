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Maç sayısı yükseltildi! TFF’den yeni yayın kararı! 2. ve 3. Lig maçları…

Maç sayısı yükseltildi! TFF’den yeni yayın kararı! 2. ve 3. Lig maçları…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Mart 2024 - 13:13
TFF, YouTube kanalından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’den canlı yayınlanacak maç sayısının 10’a çıkartıldığını açıkladı.

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