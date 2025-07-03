Liverpool’un Portekizli Yıldızı Diogo Jota, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Liverpool forması giyen Portekizli futbolcu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Olay, İspanya’nın Zamora kenti yakınlarındaki A-52 otoyolunda meydana geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Jota’nın içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak alev aldı. Araçta bulunan Jota ile kardeşi André Silva, kazada yaşamını yitirdi. Kazanın, lastik patlaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

28 yaşındaki yıldız futbolcunun ölüm haberi futbol dünyasını yasa boğdu. Jota, geçtiğimiz haftalarda evlenmişti ve sosyal medya hesabından sık sık ailesine olan sevgisini dile getiriyordu.

Liverpool kulübü, yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, Jota’nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Portekiz Futbol Federasyonu da, Jota’nın kaybı nedeniyle büyük bir şok yaşadıklarını ve futbolcunun anısını yaşatacaklarını açıkladı.

Kaza, futbolseverlerde derin bir üzüntüye yol açarken, sosyal medyada binlerce taziye mesajı paylaşıldı.