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Liderler bayramda nerede?

Liderler bayramda nerede?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Haziran 2023 - 15:45

ANKARA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bayramı Ankara’da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul’da geçirecek.

Gül, bayram namazını Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Süngülü Camisi’nde kılacak.
Kurban Bayramı’nı Ankara’da geçirecek olan Gül, bayram namazının ardından askerlerle bayramlaşacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nın ilk günü Silivri’ye giderek, tutuklu CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, bayramın dördüncü günü ise Kocaeli’nde düzenlenen Cumhuriyet Şöleni’ne katılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazını Gazi Merkez Camii’nde kılacak ve MHP’nin eski genel başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek. Bayramın ikinci gününde parti genel merkezinde vatandaşlarla bayramlaşacak olan Bahçeli, bayramın üçüncü günü İstanbul’da, dördüncü günü ise İzmir’de partililerle bir araya gelecek.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bayramda Diyarbakır’da olacak. BDP’de bu bayram da, siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşma yapılmayacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak da, bayramı Ankara’da geçirecek. Bayram namazını parti genel merkezinin yanındaki Hamidiye Camisi’nde kılacak olan Kamalak, vatandaşlarla bayramlaşacak.

DSP Genel Başkanı Masum Türker bayramı İstanbul’da karşılayacak. İlk günü İstanbul’da geçirecek Türker, bayramın ikinci günü Ankara’da parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma törenine katılacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise bayram namazını Tacettin Sultan Dergahı’nda kıldıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarını ziyaret edecek. Eskişehir’e giderek ailesiyle bayramlaşacak olan Destici, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Destici, bayramın üçüncü gününde ise partisinin Eskişehir il başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katılacak.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bayramda Ayfonkarahisar’da ailesiyle olacak. Uysal, bayramın ikinci gününde DP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda partililerle bayramlaşacak.

Kaynak:www.aa.com.tr

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