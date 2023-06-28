Ünlü isimlerden Kurban Bayramı paylaşımları

TEOMAN

Çocukluk fotorağfını paylaşan Teoman, yayınladığı kareye şu notu düştü:

“Bayramda, tek başıma namaza gideceğim, hazırlanıyorum, abdest, gazete vs. Kursumun camisinin avlusundayım. Gazetemi yayıp cemaatin yaptığı hareketlerin aynılarını yaparak İhlas suresi, Sübhaneke ve Ettehiyyatü’yü okuyorum. Namaz bittiğinde tam toparlanırken bir adam, “Delikanlı senin adın ne?” diyor. Söylüyorum. Güleç, sevecen biri. İyi bir adama benzediğini düşünüyorum. ‘Niye tek başına geldin, baban nerede?’ diyor. Hayır! Bu konuda konuşmak istemiyorum! Kızarıyor, heyecanlanıyorum ve heyecanlanınca olan şey oluyor; kendi sesimi dışarıdan duyuyorum: ‘O… o…’ diyorum, ‘başka camiye gitti.’ Adam bana bakıyor. ‘Anladı galiba’ diye düşünüyorum. Canım sıkılıyor. Adam gülümseyip, kafamı okşayıp gidiyor. Gazeteyi toplayıp eve dönüyorum.”