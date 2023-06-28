Ünlü isimlerden Kurban Bayramı paylaşımları

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları…
SERENAY SARIKAYA
Kurban Bayramı’nı Twitter hesabından kutlayan Serenay Sarıkaya, paylaşımında “Herkese mutlu huzurlu bayramlar dilerim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öper, yakın yaşta olduklarıma sarılırım… Yaparım bunu” dedi.
N-LIFE HABERLERİ
HADİSE
Tatilde çekilen makyajsız fotoğraflarını paylaşan Hadise ise takipçilerine “İyi bayramlar” diye seslendi.
ATA DEMİRER
“Nice bayramlara.”
MERVE DİZDAR
76. Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı “Kuru Otlar Üstüne” filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan ve bayramı İtalya’da geçiren Merve Dizdar, takipçilerine “İyi bayramlar” diye seslendi.
TEOMAN
Çocukluk fotorağfını paylaşan Teoman, yayınladığı kareye şu notu düştü:
“Bayramda, tek başıma namaza gideceğim, hazırlanıyorum, abdest, gazete vs. Kursumun camisinin avlusundayım. Gazetemi yayıp cemaatin yaptığı hareketlerin aynılarını yaparak İhlas suresi, Sübhaneke ve Ettehiyyatü’yü okuyorum. Namaz bittiğinde tam toparlanırken bir adam, “Delikanlı senin adın ne?” diyor. Söylüyorum. Güleç, sevecen biri. İyi bir adama benzediğini düşünüyorum. ‘Niye tek başına geldin, baban nerede?’ diyor. Hayır! Bu konuda konuşmak istemiyorum! Kızarıyor, heyecanlanıyorum ve heyecanlanınca olan şey oluyor; kendi sesimi dışarıdan duyuyorum: ‘O… o…’ diyorum, ‘başka camiye gitti.’ Adam bana bakıyor. ‘Anladı galiba’ diye düşünüyorum. Canım sıkılıyor. Adam gülümseyip, kafamı okşayıp gidiyor. Gazeteyi toplayıp eve dönüyorum.”
ESER YENENLER
Ailesiyle verdiği pozu paylaşan Eser Yenenler, “İyi Bayramlar” ifadelerini kullandı.
HÜLYA KOÇYİĞİT
“İçimden şöyle söylemek geliyor; Bütün dünya buna inansa bir inansa, hayat bayram olsa insanlar el ele tutuşsa birlik olsa uzansak sonsuza… Sevdiklerinizle beraber sağlıkla, mutlulukla ve huzurla geçireceğiniz birlik ve beraberliğin pekiştiği; dayanışmanın çoğaldığı, sevginin başrolde olduğu bir bayram diliyorum.”
FİLİZ AKIN
“Hepimize en sevdiklerimizle, kucaklaşacağımız en samimi sevgi ve duyguları paylaşacağımız bir bayram olmasını diliyorum.”
Kaynak: www.ntv.com.tr