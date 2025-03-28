LGS BAŞVURULARINA EK SÜRE GELDİ

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek olan merkezî sınav için başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Daha önce 11 Nisan olarak belirlenen başvuru tarihi, yaşanabilecek öğrenci mağduriyetlerini önlemek amacıyla 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı. Sınava girecek 8. sınıf öğrencileri, başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bu yıl 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan LGS sınavı için başvuru süresi ve okul onay işlemleri yeniden düzenlendi. MEB’in aldığı kararla, özellikle idari izin süresine denk gelen günlerde başvuru yapamayan öğrencilerin hak kaybı yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BAŞVURU SÜRECİ E-OKUL ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu‘nda, başvuru süreciyle ilgili önemli detaylara yer verildi.

Öğrenciler, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Herhangi bir başvuru ücreti talep edilmeyecek. Ayrıca öğrencilerin sınav başvuru bilgileri, okul yönetimleri tarafından e-Okul üzerinden onaylanacak.

OKUL ONAY TARİHİ DE GÜNCELLENDİ

Sadece öğrenci başvuruları değil, okul müdürlükleri tarafından yapılacak olan başvuru onay işlemlerinde de süre uzatımına gidildi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak duyurulan son onay tarihi, yeni düzenlemeyle birlikte 17 Nisan 2025 saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

Bu karar, sınava başvurmak isteyen tüm öğrencilerin mağdur olmadan süreci tamamlamasını sağlamayı amaçlıyor. Özellikle idari izinli günlerin (2-4 Nisan) başvuru dönemine denk gelmesi nedeniyle okul yönetimlerinin işlem yapamaması, sürenin uzatılmasında etkili oldu.

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılı LGS merkezî sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturumda öğrencilere sözel alanda (Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce), ikinci oturumda ise sayısal alanda (Matematik ve Fen Bilimleri) sorular yöneltilecek.

Öğrenciler, sınava girecekleri okulları, sınav giriş belgeleriyle birlikte haziran ayı başında e-Okul sisteminden öğrenebilecekler. Sınav sonuçları ise Temmuz ayının ilk haftasında MEB tarafından duyurulacak.

BAŞVURU YAPMAYI UNUTANLAR İÇİN SON FIRSAT

MEB yetkilileri, sürenin uzatılmasının öğrenci ve veliler için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor. Her yıl binlerce öğrencinin başvuru tarihini kaçırdığına dikkat çeken uzmanlar, “LGS gibi merkezi sınavlar için başvuru süresini kaçırmak büyük bir kayıp olabilir. Bu nedenle öğrenciler ve veliler mutlaka başvuru durumlarını kontrol etmelidir” uyarısında bulunuyor.

LGS’YE KATILIM ZORUNLU MU?

LGS’ye katılım, sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen öğrenciler için zorunludur. Sınava girmeyen öğrenciler, adrese dayalı yerleştirme sistemi üzerinden Anadolu liseleri, meslek liseleri veya imam hatip liselerine yerleştirilecek. Nitelikli okullar olarak bilinen Fen Liseleri, Proje Okulları ve Sosyal Bilimler Liseleri gibi kurumlara başvuru yapabilmek için LGS puanı şarttır.

Kaynak: https://www.medyaradar.net