YENİ DÜZENLEMEYLE ÜNİVERSİTEYİ 3 YILDA BİTİRMEK MÜMKÜN OLACAK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’de başarılı öğrencilerin üniversitelerini 3 yılda tamamlayabilmelerine imkan sağlayacak yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.

YENİ YOL HARİTASI AÇIKLANIYOR

YÖK’ün “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası” başlıklı strateji belgesi yarın kamuoyuna duyurulacak. YÖK Başkanı Özvar, hazırlanan yol haritasının önemli başlıklarını paylaşarak, eğitim sürelerinde yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

“BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN 3 YILLIK ÜNİVERSİTE”

Özvar, başarılı öğrencilerin eğitimlerini hızlandırabileceğini vurgulayarak, “Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa sürede, yani 3 yılda mezun olabilecekleri bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Bunu yaparken yükseköğretimdeki kalite standartlarından taviz vermeyeceğiz” dedi.

MESLEKİ EĞİTİME YENİ DÜZENLEMELER

YÖK Başkanı, istihdam piyasasında uygulamalı eğitim ve tecrübenin öneminin arttığını belirterek, meslek yüksekokullarında reform sürecinin devam ettiğini söyledi. “Meslek yüksekokullarında meslek edindirme imkanı olmayan programları sistemin dışına çıkaracağız” diyen Özvar, uygulamalı derslerin oranının artırılacağını, staj konusundaysa yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

ÖĞRENCİLERİN BECERİLERİ GELİŞTİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile başlatılan ortak çalışmaların yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapılan protokol sayesinde meslek yüksekokulları ve odalar arasındaki bağların güçlendirileceğini belirten Özvar, “Bütün bu düzenlemelerin temel amacı, öğrencilerimizin beceri ve deneyimlerini artırmak. Böylece iş gücü piyasasında ara eleman ihtiyacını daha hızlı ve etkili şekilde karşılayabileceğiz” diye konuştu.