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KYK YURT BAŞVURULARI 2022

KYK YURT BAŞVURULARI 2022
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19 Ağustos 2022 - 12:06
KYK yurt başvuruları, üniversite yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte araştırılıyor. KYK burs ve yurt başvuruları her sene belirli tarihlerde alınıyor. YKS 2022 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kazandıkları ilde bulunan KYK yurtlarını araştırmaya başladılar. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?
1/3KYK YURT BAŞVURULARI 2022: KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılacak

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. KYK burs ve yurt başvuruları 2022 yılında yoğun ilgi görüyor. 15 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların heyecanı daha da arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl burs başvurularını kasım ayı içerisinde, yurt başvurularını ise eylül ayı içerisinde almıştı.
2/3KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihine kadar tamamlandı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım’da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’da sona ermişti.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yaptılar. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.

3/3KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

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