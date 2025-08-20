Kubilay Aka sevgilisiyle horon oynadı, o anlar gündem oldu

Ünlü oyuncular Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, aşk dolu halleriyle gündem olmaya devam ediyor. Son dönemde sık sık birlikte vakit geçiren ve tatillerde objektiflere takılan çift, bu kez aile arasında gerçekleşen özel bir gecede görüntülendi. Hafsanur Sancaktutan’ın ablası Edanur Sancaktutan’ın nişan törenine katılan ikili, gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Tören boyunca aile bireyleriyle samimi şekilde vakit geçiren çift, eğlenceli dans anlarıyla da sosyal medyanın gündemine oturdu. Başlangıçta tek başına horon oynayan Hafsanur Sancaktutan’a kısa süre sonra Kubilay Aka eşlik etti. İkilinin karşılıklı oynadığı anlar, davetlilerden büyük alkış alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral hale geldi.

2024 yılının Ağustos ayında aşk yaşamaya başladıkları bilinen çift, aradan geçen sürede ilişkilerini gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdürüyor. Hem oyunculuk kariyerlerindeki başarıları hem de uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor.

Aile arasında düzenlenen nişan töreninde objektiflere yansıyan kareler, ikilinin ilişkisini ne kadar sağlam temellere dayandırdığını da gözler önüne serdi. Özellikle Kubilay Aka’nın sevgilisiyle birlikte piste çıkarak onunla uyum içinde dans etmesi, davetlilerin gözünden kaçmadı. Çiftin bu mutlu anları, hayranları tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve “mükemmel uyum”, “aşk dolu çift” yorumlarıyla gündeme oturdu.

Magazin camiasında sık sık gündeme gelen ünlü çift, özel hayatlarında gösterdikleri sadelik ve doğal tavırlarıyla da örnek gösteriliyor. Hem aşklarıyla hem de sahnedeki uyumlarıyla dikkat çeken Aka ve Sancaktutan, sevenlerinden tam not aldı.