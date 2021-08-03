Kırmızı Cephe Grubu Kuruldu !

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Diyarbekirspor Kırmızı Cephe Grubu basın açıklamasıyla varlığını resmen duyurdu.

BASINA VE KAMUOYUNA

Her şey DİYARBAKIR için şiarıyla çıktığımız bu yolda KIRMIZI CEPHE TARAFTAR GRUBU Şehrimize ve Diyarbekirspor’umuza hayırlı olsun.

Şehrimizde spora ve sosyal projelere yönelik vereceğimiz bu güzel mücadelede heyecan dolu çalışmalar sürdürüyoruz

Taraftar grubumuzun derneği şuan tadilatta olup bitiş tarihinde yapacağımız açılış törenimizi yer, mekan ve saat olarak önümüzdeki günlerde duyuracağız

Genel bir basın açıklamasını daha sonra gerçekleştireceğiz

SAYGILARIMIZLA”