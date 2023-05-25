Efsane polis müdürü hayata veda etti! Kanser tedavisi görüyordu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi Kurucu Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti.
Kanserden hayatını kaybeden Saçan’ın sosyal medya hesabından yapılan veda mesajı dikkat çekti.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada sadece Hakk’tan korktuk. Sizler gibi kul hakkı yiyerek hakkın adını kirletmeye kalkışmadık. Emir geldi ölüm vaki oldu bize. Hakkın buyruğudur başımızın üstüne. Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle, bekleyeceğim sizi oralarda geleceksiniz Hakk divanına. Selam olsun namuslu şerefli olanlara. Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak. Haydi ben gider. Allah’a emanet.”
SAÇAN’IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
60 yaşında hayatını kaybeden Adil Serdar Saçan’ın cenazesi yarın Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü olan Saçan, Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar, Akbil yolsuzluğu gibi soruşturmalar yürüttü. AK Parti 2002 yılında iktidar olduktan sonra polislikten atıldı.
Saçan 23 Eylül 2009 tarihinde Ergenekon soruşturmasının 9. dalga operasyonunda tutuklandı. Ergenekon yapılanmasının üzerini örtmek ve örgütle ortak iş yapmakla suçlanan Saçan, dosya kapsamı, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak 15 Ocak 2010’da tahliye edildi.
Adil Serdar Saçan, 2011 yılında, Örümcek Ağı operasyonunda iş adamı Erol Kohen’den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı gerekçesiyle meslekten kesin olarak ihraç edildi.
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Gökçen de 2000 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’a ilettiği raporda, Saçan’ın gözaltına aldığı kişilere işkence ettiğini belirtmişti.