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Kılıçdaroğlu’na Kapıyı Bile Açmayan Bürokratlar AKP’de Özel Sunum Yaptı

Kılıçdaroğlu’na Kapıyı Bile Açmayan Bürokratlar AKP’de Özel Sunum Yaptı
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19 Ocak 2022 - 11:57

Kılıçdaroğlu’na Kapıyı Bile Açmayan Bürokratlar AKP’de Özel Sunum Yaptı

Muhalefetin bilgi edinme, randevu gibi talepleri birçok kez yanıtsız kalırken bürokratlar, AKP teşkilatlarının toplantılarına gidip özel sunumlar yapıyor.

Kılıçdaroğlu'na Kapıyı Bile Açmayan Bürokratlar AKP'de Özel Sunum Yaptı

 

 

Cumhuriyet’fen Sefa Uyar’ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefetin bilgi edinme, randevu gibi talepleri birçok kez yanıtsız kaldı. Açıkladığı veriler nedeniyle tartışmalı hale gelen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kılıçdaroğlu’na randevu vermedi. Mülakat tartışmalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na giden Kılıçdaroğlu, zincirli kapıyla karşılaştı.

YAN YANA FOTOĞRAF  

Muhalefet partilerinin kamu kurumlarına yönelik eleştirileri sürerken, kabine ve bürokratlar ise AKP teşkilatlarının toplantılarına gidip özel sunumlar yapmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın, AKP Ankara İl Başkanlığı’nın önceki gün düzenlediği yönetim kurulu toplantısına katıldığı ortaya çıktı. Toplantıya ilişkin AKP İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısının, Bayraktar’ın katılımıyla düzenlediği” belirtildi. Bayraktar’ın, toplantıda AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile yan yana oturduğu görüldü.

 

MAAŞI TARTIŞILMIŞTI  

Paylaşımda, Bayraktar’ın “Dünya ve Türkiye’de Enerji’nin Geleceği” başlıklı bir sunum yaptığı da kaydedildi. Bayraktar ile AKP kurucularından da olan Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın kızı Saide Simin Mercan’ın 2018’deki düğününde nikâh şahitlerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Bayraktar’ın daha önce beş farklı kurumda görev yaptığı ve maaş aldığı gündeme gelmişti.

BAKANLAR DA KATILMIŞTI

AKP Ankara İl Başkanlığı, bu ayki 3 günlük istişare toplantısını, Antalya’daki ultra lüks bir otelde düzenlemişti. “Bir gönül davası” sloganı ile düzenlenen toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılmış, AKP teşkilatına bakanlığın çalışmaları ve projeler hakkında sunumlar yapmışlardı.  AKP Rize Merkez İlçe Başkanlığı’nın 23 Kasım’da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısına ise Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu da katılmış ve yönetim kuruluna “bilgi sunumu” yapmıştı.

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