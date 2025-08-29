KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE’YE İMZAYI ATIYOR!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Benfica ile yürüttükleri zorlu pazarlıkların ardından milli futbolcunun bonservisini almak için 22,5 milyon Euro + 2,5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Toplamda 25 milyon Euro’yu bulan bu rakam, Türk futbol tarihine damga vuracak transferlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Transfer süreci boyunca Galatasaray cephesinde sessizlik hâkim olurken, Aktürkoğlu’nun son günlerdeki davranışları taraftarlara mesaj niteliği taşıdı. Milli futbolcu, sosyal medya hesaplarından Galatasaray’a ait tüm paylaşımlarını kaldırdı, kulübü takibi bıraktı ve takım arkadaşlarına da veda mesajı gönderdi. Ayrıca, sabah gerçekleştirilen antrenmana katılmaması, ayrılığın resmileştiğinin en güçlü işareti olarak yorumlandı.

Fenerbahçe yönetimi, Benfica ile yapılan görüşmelerde ödeme planı ve bonus detaylarında anlaşmayı sağladı. Bonusların büyük bölümünün, oyuncunun performansına ve Avrupa kupalarındaki başarılara bağlı olacağı öğrenildi. Bu da Kerem Aktürkoğlu’nun sarı-lacivertli formayla göstereceği katkının doğrudan kulübün gelirlerine yansıyacağı anlamına geliyor.

Sarı-lacivertlilerde büyük heyecan yaratan transferin, kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Aktürkoğlu’nun önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve taraftarların da katılımıyla görkemli bir imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. Bu transfer, yalnızca Fenerbahçe’nin kadro kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Süper Lig’deki rekabeti de yeniden şekillendirecek.

