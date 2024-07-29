Karşınızda yeni kasa Fiat Egea!

Yeni kasa Fiat Egea nihayet tanıtıldı, ancak bu yeni model beklentileri karşılamakta zorluk çekebilir. Fiat, 2016 yılından bu yana yollarda olan Egea modelini sonunda yeniliyor. İşte tüm detaylar.

Sonunda beklenen gerçekleşti ve Fiat Egea’nın yeni kasası yollara çıkmak üzere hazır.

Fiat Egea, yenilenen tasarımıyla Fiat’ın klasik izlerini taşımaya devam ediyor; otomobili dışarıdan gördüğünüzde “bu bir Fiat” olduğu hemen fark ediliyor. Ancak, ön kısmı çok göz alıcı değil. Yine de, arka tampon tasarımı ve stop lambalarının hoş bir görünüm sunduğu söylenebilir.

Yurt dışında Cronos adıyla satılan bu otomobil, Türkiye’de Egea ismiyle devam edecek. Fiat’ın daha önce de yurt dışında Tipo adıyla sunduğu otomobili Türkiye’de Egea olarak satışa çıkardığını hatırlatmak gerek. Cronos, bazı ülkelerde Linea adıyla da satılmakta; Linea daha önce Türkiye’de de satılmıştı fakat kasa tasarımı farklıydı.

İç tasarımı ise oldukça dikkat çekici ve mevcut Fiat kokpitinden daha modern görünüyor. Yeni kasa Fiat Egea’nın önümüzdeki yılın başlarında Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. Şu anki raporlar ve söylentiler bu yönde.

Yeni kasanın eski kasa ile aynı fiyat seviyesinden satışa sunulması öngörülüyor, çünkü mevcut şartlarda fiyatları artırmak pek mantıklı olmayabilir. Dürüst olmak gerekirse, mevcut Egea’nın kasası yeni kasadan daha göz alıcı görünüyor; yeni kasa, eski Linea modelini daha çok andırıyor.