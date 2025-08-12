Jose Mourinho: “Galatasaray Maçının Sadece Bir Dakikasını İzledim”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Feyenoord ile oynanacak kritik maç öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK – Galatasaray karşılaşması hakkında sorulan soruya, “Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında ise hafta sonunda oynayacağımız rakibimiz Göztepe’nin maçını takip ettim” yanıtını verdi. Mourinho, “Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor” ifadeleriyle de dikkat çekti.

Yarın Kadıköy’de oynanacak mücadele öncesi tur şanslarını değerlendiren Mourinho, “Hâlâ turun yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz ve önümüzde 90 dakika daha var” dedi. Taraftar desteğinin önemine değinen tecrübeli çalıştırıcı, “İlk maçta deplasmanda zor bir atmosfer vardı. Bizim taraftarımız da istediğinde rakip için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Bu tek başına bir avantaj değil ama ev sahibi için etkili bir durum” şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu transfer iddialarına da değinen Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu Benfica’nın oyuncusu. Onu tabii ki tanıyorum, Portekiz Ligi’ni iyi bilirim. Ancak şu anda o Benfica’ya ait” dedi. Feyenoord’un hafta sonu lig maçında bazı oyuncularını dinlendirmesini avantaj olarak görmediğini belirten Portekizli teknik adam, “Bizim için maçımızın ertelenmesi iyi oldu, tüm odağımızı bu karşılaşmaya verdik” ifadelerini kullandı.

Mourinho, geçiş oyununun futbolun temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Geçiş oyunu tüm teknik direktörler için önemlidir. Elinizdeki oyunculara göre oynarsınız ama maçın içinde geçişler her zaman vardır” dedi. Deneyimli teknik adam, hedeflerinin önce play-off’a kalmak, ardından grup aşamasına yükselmek olduğunu söyledi.