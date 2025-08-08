BEŞİKTAŞ, WILFRED NDIDI’NİN TRANSFERİNİ KAP’A BİLDİRDİ!

Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi’nin transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Ndidi için İngiliz ekibine 8 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini bildirdi.

28 yaşındaki Ndidi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş’ın KAP açıklamasında, “Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir.” ifadelerine yer verildi.

Ndidi, 2015 yılında Belçika’nın Genk takımına transfer olduktan sonra 2017’de 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City’ye geçti. İngiliz ekibinde 8 sezon boyunca 220 Premier Lig maçına çıkan Ndidi, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.