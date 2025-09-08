İzmir’deki saldırı sonrası dikkat çeken detay: Saldırganın silahı babasına ait çıktı

İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırı, Türkiye’yi yasa boğdu. Kar maskesi takan 16 yaşındaki E.B., pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu biri 1. sınıf emniyet müdürü, diğeri polis memuru olmak üzere iki polisi şehit etti, üç kişiyi yaraladı.

Olay sonrası yaralı olarak yakalanan saldırganın kullandığı silahın, babasına ait olduğu ortaya çıktı. Pompalı tüfeğin 10 yıl önce satın alındığı öğrenildi.

Bu olay, son dönemde 18 yaş altındaki çocukların karıştığı suçlarda yaşanan artışı bir kez daha gündeme taşıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çocuk faillerle ilgili yasal düzenleme yapılacağını hatırlatarak, “Özellikle 15-18 yaş grubu için TCK’daki ceza indirim oranlarını gözden geçiriyoruz. Çocuklara ve bakıma muhtaç bireylere yönelik kötü muamelelerde cezaların artırılması gibi kapsamlı değişiklikler gündemde” dedi.