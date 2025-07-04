İzmir’de Taksiciyi Gasbeden Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

İzmir’de taksi içerisinde yaşanan gasp olayına ilişkin açılan davada mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl meydana gelen olayda taksi şoförünü gasp eden sanık hakkında kararını verdi. Sanığın, “nitelikli yağma” suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
Olay, 28 Temmuz 2023 tarihinde Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde müşteri gibi taksiye binen A.A., şoför M.B.’ye bıçak göstererek cep telefonu ve parasını gasbetti. Taksi şoförü M.B., durumu hemen polise bildirirken, şüpheli A.A. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, sanığın “gece vakti, silahla ve yol kesmek suretiyle yağma” suçunu işlediğine kanaat getirdi. Mahkeme, sanığın 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Kararın ardından açıklama yapan hukukçular, bu kararın taksi şoförlerine yönelik benzer suçlarda caydırıcı bir etkisi olabileceğini belirtti.