İstanbul’u sağanak vurdu!

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, kenti olumsuz etkiledi. Taksim’de caddeler suyla kaplanırken, araçlar trafikte zor anlar yaşadı. Mısır Çarşısı’nın girişi su altında kalınca esnaf zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yağışlar, İstanbul’un bazı bölgelerinde etkili oldu ve birçok yerde su birikintileri meydana geldi.
Avrupa Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, özellikle Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer’de trafik yoğunluğuna yol açtı.
D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda sürücüler su birikintileri nedeniyle zorlandı. Zincirlikuyu ile Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi’nde motosiklet sürücüleri köprü altlarına sığındı.
Turistik bölgelerde, Sultanahmet’te bazı turistler yağmurdan korunmak için ağaç altlarına ve seyyar satıcıların tentelerine yöneldi, diğerleri ise yağmur altında fotoğraf çekti.
Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy’deki yağışlar caddelerde su birikintilerine neden olurken, Dolmabahçe Tüneli Maçka çıkışındaki rögarlar tıkanınca ekipler müdahale etmek zorunda kaldı.
Ayrıca, Avrupa Yakası’nın bazı bölgelerinde su baskını ihbarları yapıldı.
Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarındaki seferler iptal edildi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler bir süre Eminönü-Bağcılar arasında yapılırken, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı arasında seferler devam etti.
Meteoroloji yetkilileri, özellikle kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını belirtti.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.
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