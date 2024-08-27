İlaca dev zam geliyor!

CHP Balıkesir Milletvekili ve Eczacı Serkan Sarı, ilaç fiyatlarına yüzde 17 ila 35 arasında zam yapılmasının beklendiğini belirterek, bu durumun emekli maaşı 12 bin 500 lira, asgari ücret ise 17 bin lira olan vatandaşlar üzerinde ek bir yük oluşturacağını söyledi.

İLAÇ ÜRETİCİLERİ YÜZDE 35 ZAM İSTİYOR”

Sarı, yaptığı açıklamada, AKP iktidarının yarattığı ekonomik krizin ilaç sektöründe de kendini gösterdiğini ifade ederek, “İlaç üreticileri yüzde 35 zam talep ediyor, ancak bakanlık yüzde 17 zam teklif ediyor. Eğer bu talepler karşılanmazsa, ilaç temininde yaşanan sıkıntılar daha da büyüyecek ve hastalarımız ilaçsız kalacak” dedi.

“KDV ORANININ DA YÜZDE 8’DEN 10’A ÇIKARILDI”

Sarı, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için katkı payları, fiyat farkı katılım payları ve muayene ücretleri gibi maliyetlerin bakanlık bütçesinden karşılanması gerektiğini vurguladı. Zamların emekli, işçi ve çalışan kesimleri olumsuz etkileyeceğini belirten Sarı, ilaç KDV oranının da yüzde 8’den 10’a çıkarıldığını hatırlatarak, bu oranın yüzde 1’e düşürülmesi gerektiğini savundu. Sarı, “Bu zammın vatandaşa daha az yansıması için KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi şart” dedi.