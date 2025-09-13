İstanbul’da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yüzde 30 Zam: Tam Bilet 35 Lira Oldu

İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplu ulaşım ücretlerine yeni zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu’nun hazırladığı “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi”ni oy çokluğu ile kabul etti.

Buna göre, İstanbul’da toplu taşıma araçlarında kullanılan elektronik tam bilet ücreti 27 liradan 35 liraya yükseltildi. Aylık abonman (Mavi Kart) ücreti ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıktı.

Zam yalnızca otobüs, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarını değil; taksi, okul servisi ve deniz yolu ulaşımını da kapsıyor. Buna göre Üsküdar–Eminönü hattı 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş hatları 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı–Adalar seferi ise 100,45 liradan 130,22 liraya yükseltildi.

26 Haziran’da İBB’nin yüzde 21,29’luk zam talebi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde reddedilmişti. Ancak bugünkü karar ile daha yüksek oranda, yüzde 30’luk zam kabul edilmiş oldu.