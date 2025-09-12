Fındık ve Düğün Sezonu Durgunluğu Trabzon Kuyumcularını Vurdu

Trabzon’da hem fındık üretimindeki düşüş hem de düğün sezonunun beklentilerin altında geçmesi, altın satışlarını olumsuz etkiledi. Dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği artık eskisi kadar rağbet görmüyor.

Altın Alımı Azaldı

Kuyumcu Erhan Şakar, yaz sezonunun sönük geçtiğini belirterek, “Fındık üreticisi hasattan yeterince kazanç sağlayamadı. Bu nedenle altın alımları azaldı. Okulların açılmasıyla birlikte işler daha da yavaşladı” dedi.

Trabzon Hasır Bilezikleri Eskisi Gibi Satılmıyor

Şakar, hasır bileziklerin fiyatlarının son iki yılda yaklaşık %30 arttığını belirterek, “En yüksek fiyat 500 bin TL civarında. Fiyatlar yükseldiği için kalın modeller yerine ince ve orta kalınlıktaki modeller tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

Tüketici Yatırım Odaklı Tercihler Yapıyor

Kuyumcu Erol Sayın, artık insanların altını daha çok yatırım amacıyla aldığını söyledi. “Eski düğün alışkanlıkları değişti. Burma bilezikler ve hasır takımlar artık nadiren tercih ediliyor. İnsanlar gram altın veya çeyrek altını yatırım amaçlı alıyor” dedi.

Kar Marjları Azaldı

Sayın, yüksek altın fiyatlarının kar marjlarını düşürdüğünü vurgulayarak, “19 sıra Trabzon hasırı neredeyse hiç satılmıyor, çoğunlukla 15-17 sıra modeller tercih ediliyor. Eskiden düğünlerde mutlaka bir bilezik alınırdı; şimdi gram altınla sınırlı kalıyor” dedi.