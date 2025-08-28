İSTANBUL’DA SIRRA KADEM BASTI: ÖNCE RUS YÜZÜCÜ, SONRA BELARUSLU BAŞKAN KAYBOLDU

İstanbul, sırasıyla iki farklı kayıp vakasıyla şok yaşıyor. Önce Rusya’dan gelen yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı esnasında bilinmeyen şekilde ortadan kayboldu. Yaklaşık 3 bin katılımcıya sahip organizasyonda, Svechnikov’un parkuru tamamlayamaması ve karaya çıkmaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Kayboluşu, hem spor çevrelerinde hem de kamuoyunda yoğun bir endişeye yol açtı.

Henüz ilk vakayla ilgili soruşturma sürerken, ilginç bir kayıp vakası daha gündeme geldi. Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos’ta İstanbul’a gelmesinin ardından eşine gönderdiği son mesajın ardından bir daha ulaşılmadı. Düzenlenen aramalara rağmen Kotau’dan bir haftadır haber alınamazken, polisin ve Belarus makamlarının harekete geçtiği belirtildi. Havalimanındaki ve sonrası rotası kameralardan tek tek takip edilen Kotau’nun izine rastlanamadı.

Bu iki peş peşe ve birbirinden bağımsız kayboluş vakası, İstanbul’da kamuoyunda “kaybolma haftası” algısı yaratırken, hem yerel güvenlik birimlerini hem de uluslararası platformları alarma geçirdi. Arama çalışmalarında yeni detaylar netlik kazandıkça seni anında bilgilendireceğim.

