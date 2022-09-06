Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbul Adliyesinde Cinsel İlişki Şantajı: Savcı Escort Kızların Dosyasını Seks Karşılığı Kapatmış

İstanbul Adliyesinde Cinsel İlişki Şantajı: Savcı Escort Kızların Dosyasını Seks Karşılığı Kapatmış
3 views
06 Eylül 2022 - 15:53
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı O.O.’nun, cinsel ilişki karşılığında kadınların şantaj ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı öğrenildi. Kadınların telefonlarından savcı ile yapılan yazışmalar ortaya çıktı.

HSK, söz konusu hadiseler üzerine harekete geçti. Kurul, Cumhuriyet Savcısı O.O.’nun görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Sabah’tan İlker Turak’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı O.O’nun hayat kadınları ile cinsel ilişkiye girdiği, bunun karşılığında da, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edildi. Kadınların cep telefonunda savcının yazışmalarının görülmesi sonrası HSK harekete geçti. Savcı, meslekten hızla ihraç edildi.

250 bin TL istemiş…

İstanbul’da yaşayan hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D., cinsel ilişkiye girdikleri Gürser K.’nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi.

Gürser K.’nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Para isteyen hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul Emniyeti’nin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Öngül D. tutuklandı.

Telefondan savcının mesajları çıktı…

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan şüphelilerden Öngül D.’nin incelenen telefonunda; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı O.O çıktı. Savcının, hayat kadını Öngül D. ile tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu ve şüpheliler İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu! Ev hapsi devam edecek…Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu! Ev hapsi devam edecek…
Hangi parti İstanbul’da yüzde kaç oy alıyor? Son seçim anketinde en büyük sürprizi Sarıgül yaptıHangi parti İstanbul’da yüzde kaç oy alıyor? Son seçim anketinde en büyük sürprizi Sarıgül yaptı
ŞEHRİN GÜCÜ BİRLİK VE BERABERLİĞİNDEN GELİRŞEHRİN GÜCÜ BİRLİK VE BERABERLİĞİNDEN GELİR
Kırtasiye yardımı başvurusu E-Devlet ekranı! Kırtasiye yardımı şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kırtasiye yardımı açıklaması…Kırtasiye yardımı başvurusu E-Devlet ekranı! Kırtasiye yardımı şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kırtasiye yardımı açıklaması…
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Eylül 2022 Salı AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranıİSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Eylül 2022 Salı AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İcralık borçlar ne zaman silinecek? Vergi Uzmanı Muhammet Bayram tek tek açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil hakkında ‘zorla getirme’ kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük sağlık çalışanı alımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Adliyesinde Cinsel İlişki Şantajı: Savcı Escort Kızların Dosyasını Seks Karşılığı Kapatmış
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balkondan Tarkan konseri 500 dolar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu ‘erken seçim görünüyor’ diyerek o tarihi işaret etti: “Herkes gibi Abdullah Gül de…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın yeniden savunması alındı, işte ilk sözleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu! Ev hapsi devam edecek…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hangi parti İstanbul’da yüzde kaç oy alıyor? Son seçim anketinde en büyük sürprizi Sarıgül yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisiyle aşka geldi: Şeyma Subaşı’nın çöl partisindeki seksi kostümleri olay yarattı
SON DAKİKA HABERLERİ
EuroBasket’te skandal! Furkan Korkmaz’a koridorda saldırı ve bir değil iki kural hatası…Eylül 5, 2022-10:03 am
ABD’de uçak kazası! Zamana karşı yarış… 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldıEylül 5, 2022-10:01 am
Benzin ve motorine indirim geliyorEylül 1, 2022-2:36 pm
GSB KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA 2022! Pgm.gsb.gov.tr kura sonuçları öğrenme ekranı açıldı mı? Temizlik personeli kura sonucuEylül 1, 2022-10:38 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte Kandilli 1 Eylül son dakika deprem listesiEylül 1, 2022-10:08 am
AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde bir deprem dahaAğustos 31, 2022-5:25 pm
Kuşadası’nda korkutan deprem!Ağustos 31, 2022-2:34 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !