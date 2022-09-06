İstanbul Adliyesinde Cinsel İlişki Şantajı: Savcı Escort Kızların Dosyasını Seks Karşılığı Kapatmış

HSK, söz konusu hadiseler üzerine harekete geçti. Kurul, Cumhuriyet Savcısı O.O.’nun görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Sabah’tan İlker Turak’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı O.O’nun hayat kadınları ile cinsel ilişkiye girdiği, bunun karşılığında da, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edildi. Kadınların cep telefonunda savcının yazışmalarının görülmesi sonrası HSK harekete geçti. Savcı, meslekten hızla ihraç edildi.

250 bin TL istemiş…

İstanbul’da yaşayan hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D., cinsel ilişkiye girdikleri Gürser K.’nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi.

Gürser K.’nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Para isteyen hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul Emniyeti’nin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Öngül D. tutuklandı.

Telefondan savcının mesajları çıktı…

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan şüphelilerden Öngül D.’nin incelenen telefonunda; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı O.O çıktı. Savcının, hayat kadını Öngül D. ile tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu ve şüpheliler İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.