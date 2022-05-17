İşsizlik yüzde 11.4 oldu

Türkiye’de 2022’nin ilk çeyreğinde işsizlik oranı, önceki çeyreğe göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.4 oldu.

Bu dönemdekİ işsiz sayısı ise 3 milyon 845 bin kişiye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 11.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10.2 iken kadınlarda yüzde 13.7 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı, 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi; istihdam oranı ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 46.6 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 64 iken kadınlarda yüzde 29.5 olarak gerçekleşti.