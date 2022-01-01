Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İsrail’den Zelenskiy’e beklenmedik yanıt! İzin vermediler

İsrail’den Zelenskiy’e beklenmedik yanıt! İzin vermediler
1 views
10 Mart 2022 - 14:03

İsrail’den Zelenskiy’e beklenmedik yanıt! İzin vermediler

Rusya’nın saldırılarının başladığı günden bu yana bazı ülkelerin parlamentolarına video konferans yoluyla katılarak konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e, İsrail’de beklenmedik bir yanıtla karşılaştı. İsrail Parlamentosu Zelenskiy’nin Genel Kurul’da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini reddetti.

 

İsrail'den Zelenskiy'e beklenmedik yanıt! İzin vermediler

Rusya’nın başlattığı işgal harekatı sonrası tüm dünyadan destek göre Zelenskiy, İsrail’de beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. İsrail Parlamentosu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Genel Kurul’da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini reddetti.

Aralarında resmi yayın kuruluşu KAN ve diğer yerel medyada yer alan haberlere göre, Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk tarafından yapılan talebe, Parlamento Başkanı Mickey Levy, “konuşma zamanın kurumun iki aylık kış tatiline girmezden önceki son güne denk gelmesi, parlamenterlerin tatile çıkması ve salonun tadilata alınacağını belirterek” olumsuz cevap verdi.

20220225_2_52328091_74027947

Levy, Zelenskiy’nin parlamenterlere başka bir yerde konuşma yapabileceğini ancak bunun binanın içinde mümkün olmadığını belirtti.

“HAYAL KIRIKLIĞI”

İsrail internet sitesi Walla, Ukraynalıların Zelenskiy’nin İsrail Parlamentosu’nda büyük ekrandan konuşma yapmasını çok arzuladıklarını, bu cevabın kendilerini büyük bir hayal kırıklığına uğrattığı yorumunu yaptı.

Zelenskiy, birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu ve İngiliz Avam Kamarası’na Ukrayna’nın başkenti Kiev’den video konferans yoluyla konuşma yapmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurRusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludur
İmamoğlu’ndan kar açıklamasıİmamoğlu’ndan kar açıklaması
Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çektiFenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti
İşsizlik rakamları açıklandıİşsizlik rakamları açıklandı
Bu 2’liye dikkat !Bu 2’liye dikkat !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! ‘Silikonun patlayacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludur
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu’ndan kar açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail’den Zelenskiy’e beklenmedik yanıt! İzin vermediler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşsizlik rakamları açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu 2’liye dikkat !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna: Rus ordusu 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı
SON DAKİKA HABERLERİ
Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! ‘Silikonun patlayacak!Mart 10, 2022-2:38 pm
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurMart 10, 2022-2:13 pm
İmamoğlu’ndan kar açıklamasıMart 10, 2022-2:11 pm
İsrail’den Zelenskiy’e beklenmedik yanıt! İzin vermedilerMart 10, 2022-2:03 pm
Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çektiMart 10, 2022-2:01 pm
Bu 2’liye dikkat !Mart 10, 2022-1:51 pm
Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladıMart 10, 2022-11:53 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !