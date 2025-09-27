  1. Haberler
  2. DÜNYA
  3. İsrail Basını: ABD, Netanyahu’dan Gazze Savaşını Bitirmesini İstedi

İsrail Basını: ABD, Netanyahu’dan Gazze Savaşını Bitirmesini İstedi

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın, iki yıldır süren Gazze savaşını sona erdirecek bir planı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ilettiğini öne sürdü.

21 Maddelik Plan Masada

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, New York’ta Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede, Trump’ın 21 maddeden oluşan planı gündeme geldi. ABD tarafının, “Gazze’de savaşın artık sona erme zamanı geldi” mesajını verdiği, ancak Netanyahu ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in bazı maddelere itiraz ettiği aktarıldı.

ABD’den Netanyahu’ya Açık Mesaj

Kanal 12 televizyonu, Trump’ın Netanyahu’dan savaşı bitirmek için net bir takvim isteyeceğini duyurdu. Haberde, ABD yönetiminin Gazze konusunda “sabır eşiğinin dolduğunu” ve İsrail üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı. Kanal 13 de, Washington’ın Hamas ile anlaşmaya varılması için Tel Aviv’e baskıyı yoğunlaştırdığını bildirdi.

Trump’ın Gazze Planı

İsrail medyasına göre, Trump’ın sunduğu plan şunları içeriyor:

  • İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması,

  • Kalıcı ateşkes sağlanması,

  • İsrail ordusunun Gazze’den kademeli çekilmesi,

  • Hamas’sız bir yönetim mekanizması kurulması,

  • Bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden güvenlik gücü konuşlandırılması,

  • Gazze’nin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanması.

Plan ayrıca, Filistin Yönetimi’nin sürece dahil edilmesini öngörüyor.

Trump’ın 29 Eylül’de Netanyahu ile yapacağı görüşmede, bu planı gündeme getirmesi ve savaşın sona erdirilmesi için kararlı bir tutum sergilemesi bekleniyor.

İsrail Basını: ABD, Netanyahu’dan Gazze Savaşını Bitirmesini İstedi
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp