İş görüşmesine mi gidiyorsunuz?

İş görüşmesine giderken üzerimize giymemiz gereken en önemli kıyafet kendine güvendir.Bu olmazsa ne giyerseniz giyin görüşmeniz olumlu geçmeyecektir. Hayattaki tarzınız ne olursa olsun, bir iş görüşmesine giderken görüşmeyi ciddiye aldığınızı ve özenli giyindiğinizi belli eden seçimler yapmanız gerekmektedir. İş görüşmesi için hangi giysilerin uygun olacağına geçmeden önce en önemli maddenin temiz ve fresh bir görüntü olduğunun altını çizelim. Yağlı ya da boyası gelmiş saçlarla ya da lekeli bir gömlekle bırakacağınız ilk izlenim, bütün yeteneklerinizin göz ardı edilmesine neden olacaktır. İş görüşmesi öncesinde uykunuzu almış, dinlenmiş ve enerjiniz yerinde olarak randevuya gitmeniz de, görüşme açısından olumlu sonuç verir.

Farklı iş yerlerinde, şirkete ya da sektöre bağlı olarak farklı giyim kuralları olabilir. Görüşme öncesinde, görüşme yapacağınız şirkette nasıl giyinildiğini öğrenmeniz size bir ipucu verebilir. Bir tanıdık vasıtasıyla, benzer şirkette çalışanlar aracılığıyla ya da varsa şirketin internet sitesi veya Facebook gibi sosyal ağlardaki sayfaları sayesinde gideceğiniz şirkette resmi mi yoksa spor mu giyinildiğini öğrenebilirsiniz. Sonuç ne olursa olsun, iş görüşmesine gelenlerin şirket çalışanlarından bir parça daha resmi ve şık giyinmeleri profesyonelce olur.

İş görüşmesine giderken tavizde bulunmak istemiyor olabilirsiniz. Olduğunuz gibi görünmek ya da farklı olduğunu düşündüğünüz tarzınızı yansıtmak isteyebilirsiniz. Ancak unutmamalısınız ki, iş yerleri çoğu kez sizin nasıl bir takım arkadaşı olacağınızı ve uyumlu biri olup olmadığınızı da tartarlar. Eğer sivri bir tarzınız olduğunu düşünüyorsanız, bazı ön yargılara da hazırlıklı olmalısınız. Görüşme sonrası iş kabiliyetinizden çok şapkanızla ya da fıstık yeşili gömleğinizle anılmak başvurunuzu olumsuz etkileyebilir.

İlk görüşmede hiç kimsenin sizi tam olarak tanıyamayacağını, samimiyetinizi veya tarzınızı hemen kavrayamayacağını bilmelisiniz. İşte bu nedenle, iş görüşmelerine giderken çoğu kez standart giysiler önerilir ve aşırılıklardan kaçınılması tavsiye edilir.

Eğer görüşme yapacağınız firmada çalışanların nasıl giyindikleri hakkında hiçbir ipucu toplayamadıysanız, bu durumda klasik ve resmi seçimler yapmanız en doğrusudur. Görüşmeye gittiğinizde orada bulunanlara göre fazla resmi olmanız, özensiz veya spor giyimli kaçmanızdan çok daha iyi bir durumdur.

Erkekler iş görüşmesinde ne giymeli?

Giysilerinizde renk uyumu yakalamaya özen gösterin. Renkleri birbirine uydurmakta zorlanıyorsanız lacivert, gri gibi şık ve profesyonel bir görünüm veren renklere yönelin. Üstünüze giydikleriniz ne tarz olursa olsun koyu renk ayakkabı ve çorap ile tamamlayın.

Giyeceklerinizi önceden hazırlayın. Temiz, ve ütülü olduklarından emin olun. Ayakkabılarınız temiz ve gerekiyorsa boyalı olsun.

Görüşme sabahı mutlaka duşunuzu alın. Tırnaklarınız kısa ve temiz olsun. Tıraşlı olmanız saç sakal birbirine karışmış görüntüsünden çok daha iyi bir izlenim yaratır. Saçlarınıza abartılı modeller yapmayın, jöle ya da briyantin gibi saç ürünlerini göze batmayacak ve saçlarınızı yapış yapış göstermeyecek şekilde kullanın.

Saat, kemer ve kravat dışında iş görüşmelerinde erkeklere aksesuar takmamaları tavsiye edilir. İlk görüşmede küpe, şapka, dövme, bileklik, kolye ya da piercing benzeri aksesuarları takmamanız yada öne çıkarmamanızı önemle altını çiziyoruz.

Ter kokmamanız çok önemli bir konudur ancak bunun için sabah duş almanız ve deodorant kullanmanız yeterli olur. Ağır kokulardan, losyonlardan, fazla parfümden kaçının. Hoşa gitmeyen bir koku iyi bir görüntüyü de bozacaktır.

Kurumsal bir firmaya iş görüşmesine giderken erkeklerin genelde takım elbise, kravat ve klasik ayakkabı giymeleri gerekir. Zaten bu tip şirketlerde çalışanlar da genellikle takım elbise giyer. Bu anlamda kadınlarla kıyaslandığında giysi seçenekleri daha sınırlıdır.

Takım elbisenin lacivert ya da koyu gri gibi sade bir renkte ve desensiz olması önerilir. Takım elbiseye uygun renkte veya beyaz, uzun kollu bir gömlek giyilebilir. Kravat seçiminde göze batmayan, örneğin çizgili bir model uygun olacaktır. Böyle bir takım elbise siyah ya da kahverengi ayakkabılar ve siyah çoraplar ile tamamlanabilir.

Görüşmeye gideceğiniz firmada spor giyinildiğinden eminseniz (küçük bir işletme ya da eğlence sektörü gibi örnekler olabilir) ve takım elbisenin bu görüşme için uygun olmayacağından kesinlikle eminseniz yine uzun kollu bir gömleği blazer ceket ile tamamlayabilirsiniz. Mevsime göre eğer hava sıcaksa ceket yerine gömlek üzerine kazak giyebilirsiniz. Daha sıcak havalarda sadece gömlek giyilebilir. Bu üstleri mevsimlik, bej ya da gri renkte, klasik kesim pantolonlarla tamamlayabilirsiniz. Kot pantolon giymekten kaçının.

Ter kokmamanız çok önemli bir konudur ancak bunun için sabah duş almanız ve deodorant kullanmanız yeterli olur. Ağır kokulardan, losyonlardan, fazla parfümden kaçının. Hoşa gitmeyen bir koku iyi bir görüntüyü de bozacaktır..

Kadınlar iş görüşmesinde kadınlar ne giymeli?

Erkeklere göre kadınlar giysi seçimi konusunda daha çok seçeneğe sahiptir. Kadınlar için zor olan abartılı ya da tam tersi sönük olmadan, iş görüşmesi için doğru dengeyi kuracak giysileri bir araya getirmektir.

Kurumsal bir firmadaki iş görüşmesine giderken kadınlara pantolon-ceket ya da etek-ceket takım giymeleri önerilir. Profesyonel görüşmelerde takımın bir gömlek ya da bluzla tamamlanması uygun olur. Lacivert, gri ya da siyah gibi nötr renkte takımlar seçilmesi tavsiye edilir.

Takımı tamamlayacak olan bluz ya da gömlekte de sade bir seçim yapılmalıdır. Parlak renkler ya da fazla iddialı desenler tavsiye edilmez. Rahat edemeyeceğiniz, fazla dekolte, çok kısa, dar ya da açık modellerden kaçınmanız önerilir. Hareketlerinizin kısıtlanması, rahatsız ve güvensiz biri olduğunuz izlenimi vermenize neden olabilir.

Takım altına giyilecek ayakkabıların takımı tamamlayacak renkte ve fazla yüksek topuklu olmamasına dikkat edebilirsiniz. Özellikle de topuklu ayakkabıya alışkın değilseniz, ilk görüşmede herhangi bir kazaya uğramamak için terci etmeyin.Topluklu ayakkabıya alışık olsanız bile iş görüşmesine giderken abartılı seçimler yapmak profesyonelce bir davranış değildir.

Eğer görüşmeye gideceğiniz firma, kurumsal değil de daha küçük bir işletme ise ya da resmi giyimin garip kaçacağına inandığınız bir sektörde faaliyet gösteriyorsa, etek veya pantolon üzerine blazer ceket ya da nötr tonlarda bir kazak veya hırka giyebilirsiniz. Kot pantolon giymekten kaçının.

İş görüşmesi, spor giyimin yaygın olduğu bir firma bile olsa, sizin iş görüşmesine özenli gitmeniz beklenir. Günlük hayatta olduğunuzdan biraz daha titiz ve şık olmak, bunu da belli etmek profesyonelliğinizi yansıtır.

Giysilerinizin temiz ve ütülü olmasına özen gösterin. Görüşme öncesi giyeceklerinizi hazırlayın ve giysi seçimini son ana bırakmayın.

Aksesuar seçiminde, günlük hayatınızda ne kadar aksesuar seviyor olsanız da, iş görüşmesine giderken tutumlu davranmalısınız. Sallantılı, büyük küpelerden ya da kollarınızı bilezikle doldurmaktan kaçının. Ucuz aksesuarlardansa hiç aksesuar kullanmamanız daha yerinde olur.

Saçlarınız, makyajınız da sade ve doğal olmalı. at kuyruğu ya da sade bir topuz yapabilirsiniz. Saçlarınızın yağlı veya dip boya zamanı gelmiş olmaması gerekir. Öte yandan abartılı, kuaförde saatlerce uğraşılmış saç modellerinden de kaçının. Bu tip saçlar bir davet için şık olsa da iş görüşmelerinde bu tip yapılı saçlar profesyonel görünmez ve ortama uygun olmaz.

Makyaj ve manikür konusunda sade olun ve pastel renklere yönelin. Soluk görünmek istemeyebilirsiniz ancak iş görüşmesinden çıkıp sanki bir düğüne gidecekmiş gibi de görünmeyin.

Ve son olarak: Asla ağır parfümler kullanmayın..