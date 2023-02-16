İŞ ADAMLARI BAĞİS İÇİN YARİSTİLAR

HERKES BAĞIŞ İÇİN YARIŞTI
Saat 20.00’de başlayan ve yeni günün ilk saatlerine kadar devam eden bağış yarışına ülkenin her
kesiminden büyük destek geldi. Deprem felaketinin acılarını bir nebze olsun sarmak için telefona sarılan
bağışçılar her telefonda toplanan miktarı rekor seviyelere ulaştırdılar. O bağışlardan bazıları…
Zirve Holding Turkuvaz Medya “Türkiye Tek Yürek” Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.
Cemal Kalyoncu / Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı, 950 milyon TL bağışta bulundu.
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, babası merhum Erdoğan Demirören adına
50 milyon TL bağışladı.
Merkez Bankası, 30 milyar TL bağışta bulundu.
Türk Telekom, 2 milyar TL bağışladı.
Borsa İstanbul Grubu, 2 milyar TL bağışladı.
Cengiz Holding, 3 milyar TL bağışladı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2 milyar TL bağışladı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 200 bin lira
bağışta bulundu Zorlu Holding, 30 milyon TL bağışta bulundu
Ahlatcı Holding, 100 milyon TL bağışladı.
Avrupa Konutları – Artaş İnşaat, 20 milyon TL bağışta bulundu.
Bilfen Okulları, 1 milyon TL bağışladı
Memur-Sen, 10 milyon TL bağışladı
HAK-İŞ, 10 milyon TL bağışta bulundu.
Filli Boya, 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.
Gülle Tekstil, 1 milyon TL bağışta bulundu
TMSF, 2 milyar TL bağışta bulundu
Halkbank, 7 milyar TL bağışta bulundu.
Turkcell, 3.5 milyar TL bağışta bulundu.
Ziraat Bankası, 20 milyar TL bağışta bulundu.
Ölmez Madencilik, 10 milyon TL bağışta bulundu.
ETİ Gıda, 10 milyon TL bağışladı
Baykar, 2 milyar TL bağışta bulundu.
Özdilek Holding, 20 milyon TL bağışta bulundu.
Boyner Grup, 50 milyon TL bağışta bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 maaşına ilaveten iki maaş daha bağışladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 maaşını bağışladı.
Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL bağışta bulundu.
THY, 2 milyar TL bağışta bulundu
Ziraat Katılım, 1 milyar TL bağışta bulundu.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı.
GKN Kargo 1 milyon TL bağışta bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı.
Doğuş Holding, 1 milyar TL bağışta bulundu.
Maher Holding Sigorta, 3 milyon TL bağışta bulundu.
MetGün Grup, 10 milyon TL bağışta bulundu.
GCM Yatırım, 2 milyon TL bağışta bulundu.
ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak
ve vefat eden torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu.
Tavuk Dünyası, 3 milyon TL bağışladı.
Acun Ilıcalı, 5 milyon TL bağışladı.
Tansu Çiller, 1 milyon TL bağışladı.
MESA Holding, 13 milyon TL bağışladı.
Fettah Tamince, 120 milyon TL bağışta bulundu.
Neşet Koçkar, 50 milyon TL bağışta bulundu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin TL ile birlikte, eşi adına bir maaşını, çocukları adına ise 50 bin
TL bağışta bulundu.
Nihat Zeybekçi, 3 milyon TL bağışta bulundu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 milyon TL bağışladı.
Medipol Park Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL bağışladı.
Trabzonsporlu Futbolcu Edin Visca, 100 bin Euro bağışladı.
İş insanı Cihan Kamer 300 milyon TL bağışta bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladı.
SOCAR Türkiye 3,5 milyar TL bağışta bulundu.
TİSK 25 milyon TL bağışta bulundu.
LİMAK Holding 100 milyon TL bağışta bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon TL bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 aylık maaşını
bağışladığını açıkladı.
Kibar Holding, 50 milyon TL bağışta bulundu.
Midpoint Cafe 1 milyon TL
Skechers Türkiye 5 milyon TL
FLO Mağazacılık 5 milyon TL
Koton 5 milyon TL
Can Holding 5 milyon TL
LC Waikiki 200 milyon TL
Trendyol 100 milyon TL
Poll Production 2 milyon TL
Ayaydın Grubu 5 milyon TL
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1 aylık maaşını bağışladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 1 aylık maaşını bağışladı.
Vakıf Katılım 1 milyar TL bağışladı.
Emlak Katılım 1 milyar TL bağışta bulundu.
Kıran Holding 25 milyon TL bağışta bulundu.
Ece Holding 5 milyon TL bağışta bulundu.
Emlak Konut 1 milyar TL bağışta bulundu.
Bambi Yatak 1 milyon TL bağışta bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3 milyar 600 milyon TL bağışta bulundu.
Alagöz Holding 30 milyon TL
Akmercan Holding 30 milyon TL
ASTAŞ Holding 10 milyon TL
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 3 aylık maaşını bağışladı.
Çetinkaya Mağazaları 10 milyon TL bağışta bulundu.
Çelikler Holding 150 milyon TL bağışladı.
Türksat 60 milyon TL bağışladı
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