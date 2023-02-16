İŞ ADAMLARI BAĞİS İÇİN YARİSTİLAR

HERKES BAĞIŞ İÇİN YARIŞTI

Saat 20.00’de başlayan ve yeni günün ilk saatlerine kadar devam eden bağış yarışına ülkenin her

kesiminden büyük destek geldi. Deprem felaketinin acılarını bir nebze olsun sarmak için telefona sarılan

bağışçılar her telefonda toplanan miktarı rekor seviyelere ulaştırdılar. O bağışlardan bazıları…

Zirve Holding Turkuvaz Medya “Türkiye Tek Yürek” Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

Cemal Kalyoncu / Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı, 950 milyon TL bağışta bulundu.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, babası merhum Erdoğan Demirören adına

50 milyon TL bağışladı.

Merkez Bankası, 30 milyar TL bağışta bulundu.

Türk Telekom, 2 milyar TL bağışladı.

Borsa İstanbul Grubu, 2 milyar TL bağışladı.

Cengiz Holding, 3 milyar TL bağışladı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2 milyar TL bağışladı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 200 bin lira

bağışta bulundu Zorlu Holding, 30 milyon TL bağışta bulundu

Ahlatcı Holding, 100 milyon TL bağışladı.

Avrupa Konutları – Artaş İnşaat, 20 milyon TL bağışta bulundu.

Bilfen Okulları, 1 milyon TL bağışladı

Memur-Sen, 10 milyon TL bağışladı

HAK-İŞ, 10 milyon TL bağışta bulundu.

Filli Boya, 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.

Gülle Tekstil, 1 milyon TL bağışta bulundu