İran’dan Türkiye’ye üst düzey ziyaret!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 27 Haziran’da ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir” denildi.

Geçtiğimiz hafta İranlı ajanların İsraillilere Türkiye’de suikast yapacağı iddiası üzerine çok sayıda operasyon düzenlenmişti. Birçok İranlı gözaltına alınmıştı.