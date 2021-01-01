Sabahın İlk Işıklarında Böyle Basıldılar
REKLAM ALANI
(728x90px)Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI
(300x250px)Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Son dakika haberine göre, polis ekipleri isimsiz bir ihbarı değerlendirerek kentin işlek bölgelerinden birine bulunan gece kulübüne baskın düzenledi. Işıkların yanmasıyla rezalet ortaya çıkarken, mekanın içerisinde onlarca kadın ve erkek hakkında işlem yapıldı.
Halihazırda koronavirüs salgınının kabusa dönüştüğü ülkede, polis ekiplerinin Cumartesi gece yarısını geçtikten sonra yaptıkları şafak baskını tüm dünyada gündem yarattı.
Pazar sabahının ilk ışıklarında, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde koronavirüs salgının yayılmasından kısmen sorumlu olduklarına inanılan yasa dışı ve ve gizli toplantılara karşı bir operasyon düzenlendi
REZALET ORTAYA ÇIKTI
Gece kulübündeki yasa dışı partiye yapılan polis baskınında, mekanın içerisinde onlarca kadın ve erkek olduğu görüldü. Işıkların yanmasıyla rezalet ortaya çıkarken, polis ekipleri katılımcıları dışarı çıkardı.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associated Press haber ajansının foto muhabiri Andre Penner, baskın sonrasında polis ekiplerinin isteğiyle duvara dizilenleri fotoğrafladı.
Güvenlik görevlilerinin kimlik kontrolü yaptığı ve ceza kestiği kural tanımaz parti severler, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından serbest bırakıldı.