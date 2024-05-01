İmamoğlu ile ilgili olay Özel-Erdoğan iddiası! ‘Harekete geçti…’

Abdulkadir Selvi, Hürriyet’teki bugünkü yazısında “Ekrem İmamoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmek için harekete geçti” diye yazdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurduğu diyaloğun siyasit ikliminin yumuşamasına yol açtığını belirterek, “CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı ise rahatsız etti. Kılıçdaroğlu sert bir çıkış yaparak ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ diye bayrak açarken, Ekrem İmamoğlu da yarın yapılacak olan Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmek için harekete geçti” diye yazdı.
Ekrem İmamoğlu’nun CNN International’a verdiği mülakatta Erdoğan’ı hedef alan “Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki” sözlerine işaret eden Selvi, “Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yaptılar ama Özgür Özel de geri adım atmayarak “çelik çekirdek” olduğu gösterdi” ifadelerini kullandı.