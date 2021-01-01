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İlker Aycı ve Eşi Kazakistan’da Mahsur Kaldı İddiası

İlker Aycı ve Eşi Kazakistan’da Mahsur Kaldı İddiası
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06 Ocak 2022 - 14:52

İlker Aycı ve Eşi Kazakistan’da Mahsur Kaldı İddiası

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşi Tuğçe Saatman, THY çalışanları ve yakınlarının, Kazakistan’da mahsur kaldığı öne sürüldü.

İlker Aycı ve Eşi Kazakistan'da Mahsur Kaldı İddiası

Kazakistan’da istifa eden hükümet sonrasında da eylemlerini sürdüren protestocular, Aktöbe’de hükümet binasına baskın düzenledi ve Almatı’da belediye binasını ateşe verdi.

Kazakistan’da 4 gündür devam eden akaryakıt protestolarında gerginlik devam ediyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden protestolarda, göstericiler Almatı’daki belediye binasını ateşe verdi ve Aktöbe’de bulunan hükümet binasına da baskın düzenledi. Binden fazla protestocuya müdahale eden polis ekipleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

THY İCRA KURULU BAŞKANI VE EŞİ MAHSUR MU KALDI?

Öte yandan bölgede mahsur kalanlar arasında Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşi Tuğçe Saatman, THY çalışanları ve yakınlarının da bulunduğu öne sürüldü. Aycı ve eşinin kargo uçağı ile ülkeyi terk etmeye çalıştığı iddia edildi. THY’den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca THY, Kazakistan’da yaşanan olaylar nedeniyle bugünkü İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.

Alınan bilgiye göre, ülkede meydana gelen olaylar nedeniyle bu akşam planlanan “TK 354” sefer sayılı İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferi yapılamadı. THY’nin Nur Sultan’dan İstanbul’a yapacağı dönüş seferi de iptal edildi.

THY’nin dönüş seferi için Nur Sultan’da bulunan 4 kabin ve 2 kokpit görevlisinin bir otelde konakladığı öğrenildi.

THY yetkililerinin, ülkede meydana gelen olayları yakından takip ettiği, seferlerin geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceği bildirildi.

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