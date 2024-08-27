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Alpay Özalan’ın yumruk attığı Ahmet Şık sessizliğini bozdu!

Alpay Özalan’ın yumruk attığı Ahmet Şık sessizliğini bozdu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ağustos 2024 - 15:04
TBMM’de konuşma yaparken AKP’li Alpay Özalan’ın saldırısına uğrayan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “Alpay’ın yaptığı saldırı çok organize. Önceden karara verilmiş. Bozdağ’la göz teması kuruyor. Arkasında 5-6 AKP’li var. Kürsüye geliyor. Bozdağ gongu çalıp oturumu kapattığı anda müdahalede bulunuyor” diye konuştu.

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