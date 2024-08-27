Alpay Özalan’ın yumruk attığı Ahmet Şık sessizliğini bozdu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 16 Ağustos’ta Can Atalay için olağanüstü toplandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın saldırısına uğradı.
Ahmet Şık, olaylı oturumun ardından sessizliğini bozdu. Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Şık, o gün TBMM’de yaşananların perde arkasını anlattı.
“CAN ATALAY’LA HUKUKUM VAR”
“Hem MHP’den hem AKP’den Can Atalay için “Terörist” dediler. Arkasından Adalet Bakanı açıklama yaptı, AYM kararının uygulanmayacağına dair. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklaması var, kararın uygulanmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen. Güler’in böyle bir demeç vermesinin manası nedir? “Gerilim istiyorum” diyor. Böyle bir ortamda başladı. Can Atalay’la hukukum var, canım yanıyor. O öfkeyle çıktım.
(…) Mecliste ne zaman olay çıkacağını belirleyen birtakım unsurlar var. AKP grubunu yöneten kişi ayakta müdahil oluyorsa mutlaka kavga ve saldırı oluyor. Benim altı yıllık tecrübem bu. Muhalefetten birisi mutlaka saldırıya uğracaktı.
“YERDE YUMRUK YEDİM”
Alpay’ın yaptığı saldırı çok organize. Önceden karar verilmiş. Bozdağ’la göz teması kuruyor. Arkasında 5-6 AKP’li var. Kürsüye geliyor. Bozdağ gongu çalıp oturumu kapattığı anda müdahalede bulunuyor. Arkasından diğerleri geliyor. Bağırıyorum sesini duyulsun diye. Alpay’ı son anda fark ettim, elimi kaldırıp müdahale ettim, vurmaya kalkarken ayağım kaydı ve düştüm. Yerde yumruk yedim. Sonrası hengame. Kim kimdir, bilmiyorum. Karman çorman bir ortamdı.
“YAPTIĞIM ÖZ SAVUNMA”
Alpay, ilk müdahaleyi yaptı. AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan. Saldırdılar 6-7 kişi birden, bildikleri iş bu, pusu kurmak. Tabii ki ben de vurdum, yaptığım meşru müdafaa, öz savunma. Dayak yiyecek halim yok. Daha önce Ali Bozan’ın yediği dayağı biliyorsun. Ve kimseye hiçbir şey olmadı. Alpay’a ceza aldırmak için sözle fiili eşitleyen bir tutuma itiraz etmek gerekiyordu. Bunu yapmadılar.
“ÖZGÜR ÖZEL’LE NE KONUŞTU?”
Özgür Özel’le polemiğe girmek istemiyorum ama yanlış bir iş yaptığını kendisine öyledim. Dedim ki “Sana gönül koymam. Ama yaptığın yanlış.” “Nedir” deyince “İki eylemi birbirine eş tutamazsın” dedim. Ben söz söylüyorum, karşı taraf saldırıda bulunuyor. O da sözle mukabele etsin. Kimseye hakaret etmedim. Bugüne kadar bize söylenenlerin aynısını onlara kullandım. “Sizsiniz terörist” dedim. Özgür’ün tutumu “Anayasa’ya aykırı biliyoruz ama dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyeceğiz” diyen tutumla aynı.”