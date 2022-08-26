İcralık borçlara devlet desteğinde detaylar netleşiyor! Başlamış olması şartı aranacak…

Söz konusu proje için yasa çıkarılacağı ve vatandaşların düzenlemeden faydalanabilmesi için icra işleminin başlamış olmasının gerekeceği ifade edildi. Borcu olan ancak icra işlemi başlamayanlar paket kapsamında olmayacak. Silinecek borçlar için belli bir tarih belirlenecek. İlk çalışmalara göre 15 Ağustos öncesi borçların silinmesi planlanıyor.

Yasal düzenleme TBMM görüşmelerinin ardından hayata geçirilecek. 2 bin liranın altındaki elektrik, su, telefon, doğalgaz borçları otomatik olarak silinecek. Varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 liranın altındaki borçlar da otomatik silinecek. Yasa çıktıktan sonra ya da önce herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak.

Paket yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklanan borcu silinecek. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını da silinecek.