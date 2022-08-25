İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi, araçta sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses’i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İbrahim Tatlıses’in yanında kızı ve şoförünün de olduğu öğrenildi. Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gelen son bilgilere göre uzun uğraşlar sonucu Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

İbrahim Tatlıses’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.