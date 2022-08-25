Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi, araçta sıkıştı

İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi, araçta sıkıştı
0 views
25 Ağustos 2022 - 14:04
Sanatçı İbrahim Tatlıses, kızıyla beraber Bodrum’da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses’i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum’da trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses’i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İbrahim Tatlıses’in yanında kızı ve şoförünün de olduğu öğrenildi. Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

 

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gelen son bilgilere göre uzun uğraşlar sonucu Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

İbrahim Tatlıses’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
İSTANBUL HAVA DURUMU 25 AĞUSTOS 2022İSTANBUL HAVA DURUMU 25 AĞUSTOS 2022
Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta?Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK 2022 yurt başvurusu nasıl yapılır?KYK 2022 yurt başvurusu nasıl yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen hakkında gözaltı kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi, araçta sıkıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti! Sosyal medya sallandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebrar Karakurt’u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge’nin sevgilisi paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Marmaray sefer saatleri değişti mi, uzatıldı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şampiyonlar Ligi kura çekimi, saat kaçta, hangi kanalda?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sarı kod nedir, ne anlama gelir?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
SON DAKİKA HABERLERİ
Bitcoin’de düşüş devam ediyor! İşte uzman yorumları…Ağustos 22, 2022-12:16 pm
Dolmabahçe’de geceye damga vurdu!Ağustos 22, 2022-12:14 pm
Kansere Aziz Sancar bombasıAğustos 22, 2022-12:11 pm
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! KavrulacağızAğustos 22, 2022-10:49 am
Şam yolcusu Doğu Perinçek ilk kez konuştu! ‘Havalimanını açacağız…’Ağustos 18, 2022-3:48 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetinde dikkat çeken isimAğustos 18, 2022-3:47 pm
Elazığ’da depremAğustos 17, 2022-9:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !