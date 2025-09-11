  1. Haberler
  3. HOLLANDA’DAN İSRAİLLİ İKİ BAKANA “İSTENMEYEN KİŞİ” KARARI!

HOLLANDA’DAN İSRAİLLİ İKİ BAKANA “İSTENMEYEN KİŞİ” KARARI!

Hollanda, İsrail’in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich için Şengen Bölgesi’ne giriş yasağı getirdi. Bakanlar, Şengen Bilgi Sistemi’ne “istenmeyen yabancı” olarak kaydedildi ve sınır makamları tarafından girişleri reddedilebilecek.

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, parlamentoya gönderdiği mektupta, İsrail’e yönelik AB önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti ve Gazze’deki durumun Uluslararası Adalet Divanı’nda görüldüğünü hatırlattı. Ayrıca hükümetin 2025 için Gazze’ye 25 milyon euro insani yardım bütçesi ayırdığını açıkladı.

Eski Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da Temmuz ayında bakanların “Filistin halkına karşı şiddeti kışkırtan” açıklamaları nedeniyle istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurmuştu.

