AVRUPA BİRLİĞİ, İSRAİL’E İKİLİ DESTEĞİ ASKIYA ALMAYA HAZIRLANIYOR

Avrupa Birliği (AB), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve sivil halkın hedef alınması sonrası İsrail’e verdiği ikili desteği askıya alma kararı almayı planlıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, ödemelerin durdurulacağını ve ticaret ortaklık anlaşmasının kısmen askıya alınmasının önerileceğini duyurdu.

GAZZE’DEKİ DURUM FELAKET BOYUTUNDA

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne saldıran İsrail, kara operasyonları için hazırlık yaparken, şehirde çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yüksek katlı binaları hedef aldı. Filistinli kaynaklar, birkaç gün içinde 4 binden fazla kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Von der Leyen, Gazze’de yaşananların dünyanın vicdanını sarstığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Yiyecek dilenirken öldürülen insanlar, cansız bebeklerini kucaklayan anneler… Bu görüntüler tam anlamıyla felaket. İnsan eliyle yaratılan kıtlık asla bir savaş silahı olamaz. Çocuklar uğruna, insanlık uğruna bu durdurulmalı.”

İSRAİLLİ BAKANLAR VE ŞİDDET TEHDİTLERİ

Von der Leyen, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanların eylemlerini ve açıklamalarını da eleştirerek, Filistin Yönetimi’nin mali olarak “boğulmasını” ve Batı Şeria’daki yerleşim projelerini iki devletli çözümü baltalamaya yönelik girişimler olarak nitelendirdi.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi, bu politikaların somut örneklerinden biri olarak gösterildi.

AB’NİN ÖNLEMLERİ

Von der Leyen, AB Komisyonu’nun İsrail’e verdiği ikili desteği askıya alacağını, şiddet yanlısı yerleşimcilere ve aşırılıkçı bakanlara yaptırımlar önerileceğini bildirdi. Ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması’nın da kısmen askıya alınması planlanıyor.

Horizon Europe programına İsrail’in katılımını kısmen askıya alma önerisinin ise üye ülkeler nezdinde çoğunluk elde edilemediği için uygulanamadığı ifade edildi.

GAZZE’NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN BAĞIŞ GRUBU

AB, gelecek ay Gazze’nin yeniden inşası için özel bir araç ve “Filistin bağışçı grubu” kurmayı planlıyor. Bu girişimin Fransa ve Suudi Arabistan tarafından New York’ta düzenlenen konferansla destekleneceği belirtildi.

VON DER LEYEN’E ELEŞTİRİLER

Von der Leyen, 2023’ten bu yana İsrail’e verdiği koşulsuz destek nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Gazze’deki saldırılara rağmen politikalarında değişikliğe gitmemesi, hem Avrupa kamuoyunda hem de bazı AB üye ülkelerinde tepki çekti. Uzmanlar, bu durumun AB’nin tarafsızlık ve uluslararası hukuka bağlılık iddialarını zedelediğini belirtiyor.