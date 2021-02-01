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Helikopter Kiralıyor !

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Helikopter Kiralıyor !
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05 Ağustos 2021 - 9:28
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Afet bölgesinde olan ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurucusu olduğu AHBAP Derneği’yle bir helikopter kiraladıklarını açıkladı. Şarkıcı, helikopterin Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak çalışacağını söyledi.

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ülkenin çeşitli yerlerinde yardımlar yapan şarkıcı Haluk Levent, devam eden orman yangınlarından mağdur olan vatandaşla için bölgede yardım dağıtmaya başladı. Kontrollü yardım toplama için mücadele eden Haluk Levent, orman yangınları için de bir helikopter kiraladıklarını duyurdu.

“GENİŞ SU DEPOLU HELİKOPTER KİRALIYORUZ”

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan şarkıcı, “Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz” dedi.

“HER ŞİRKET, KURUM VE BELEDİYE HELİKOPTER KİRALAYABİLİR”

Açıklamasının ardından peş peşe sorular alan şarkıcı, helikopter kiralama konusunda da bilgi verdi. “Bilgi açısından yazayım” diyen Levent, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de her şirket , bazı kurum , dernek ve şahıslar kamu yararına uçak , helikopter kiralaması yapabilir. Bakanlıklar da kiralama yaparlar. Belediyeler de. Bir anda binlerce yorum geldi şaşırdım.”

Şarkıcı Haluk Levent, yangınların söndürülmesi için derneğiyle helikopter kiralıyor

“HELİKOPTER KİRALADIK DEVLETLE KARŞILAŞTIRILIYORUZ”

Haluk Levent, helikopter paylaşımının ardından kendilerini devlet ile kıyaslayan takipçilerini de sessiz kalmadı. Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, “Devletin kanunları çerçevesinde. Devletin onay verdiği dernek ile. Devletin izin verdiği basit Helikopter kiralama işini paylaştık. Vay arkadaş. Devletle karşılaştırılıyoruz. Yapmayın , etmeyin! Devlet kurumları ile koordinasyonda olmasak bunu yapamazdık. Gerçekten üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Haluk Levent, yangınların söndürülmesi için derneğiyle helikopter kiralıyor
Şarkıcı Haluk Levent, yangınların söndürülmesi için derneğiyle helikopter kiralıyor
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