  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Tan Taşçı’dan Spotify’a Sert Çıkış

Tan Taşçı’dan Spotify’a Sert Çıkış

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Spotify’ın Türkiye’deki bazı editörlerine yönelik “rüşvet ve bot kullanımı” iddialarının ardından Rekabet Kurumu’nun başlattığı inceleme sonrası platform kendi iç soruşturmasını da başlattı. Müzik dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, sanatçıların da tepkisine neden oldu.

Ünlü sanatçı Tan Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, “Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu.” sözleriyle duruma tepki gösterdi. Aydilge ise Spotify’ın Türkiye editörlerini gözden geçirmesi gerektiğini, Türkçe pop listesine alınmayan hit parçalar olmasına rağmen platformun dengesiz yaklaşımlar sergilediğini belirterek eleştiride bulundu.

Tan Taşçı’dan Spotify’a Sert Çıkış
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp