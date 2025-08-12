Tan Taşçı’dan Spotify’a Sert Çıkış

Spotify’ın Türkiye’deki bazı editörlerine yönelik “rüşvet ve bot kullanımı” iddialarının ardından Rekabet Kurumu’nun başlattığı inceleme sonrası platform kendi iç soruşturmasını da başlattı. Müzik dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, sanatçıların da tepkisine neden oldu.

Ünlü sanatçı Tan Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, “Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu.” sözleriyle duruma tepki gösterdi. Aydilge ise Spotify’ın Türkiye editörlerini gözden geçirmesi gerektiğini, Türkçe pop listesine alınmayan hit parçalar olmasına rağmen platformun dengesiz yaklaşımlar sergilediğini belirterek eleştiride bulundu.