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Halka arz raporunda şirketlere 2024 uyarısı!

Halka arz raporunda şirketlere 2024 uyarısı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Ocak 2024 - 14:52

EY Küresel Halka Arz Trendleri raporu, bu yıl halka arz düşünen şirketlerin; enflasyon, faiz oranları, mevzuat değişiklikleri, ekonomik faaliyetler ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak kapsamlı bir hazırlığa odaklanmaları gerektiğini ortaya koydu.

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Halka arz raporunda şirketlere 2024 uyarısı!
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