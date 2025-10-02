Halk TV’de Maaş Krizi: Haber Merkezi Kameramanları Toplu İstifa Etti

Halk TV’de maaş politikası nedeniyle kriz yaşandı. Kanalın haber merkezi kameramanları, aldıkları düşük ücretler nedeniyle toplu olarak iş bırakma kararı aldı.

Sözcü TV muhabiri Meral Danyıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Meslektaşlarımın yanındayım! Halk TV’deki dört kameraman arkadaşımız sefalet ücretleri nedeniyle iş bıraktı” ifadelerini kullandı.

Danyıldız, kameramanlar Gencer Keten, Murat Kibar, Yusuf Çakmak ve Özgür Keser’in de sosyal medyada yaptığı paylaşımları aktardı. Açıklamalara göre, “Defalarca ekranlarda dile getirdiğimiz ‘geçinemiyoruz’ gerçeği bizim de başımıza geldi” denildi.

Şu an itibarıyla Halk TV’de hiç kameramanın kalmadığı belirtildi. Danyıldız, “Yarın yine buralar dolar ama emekçinin alamadığı hak baki kalır. Bu yüzden canla başla çalışan tüm çalışanların pastadan hakkını alabildiği günlere diyelim” sözleriyle sürece tepki gösterdi.