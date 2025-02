HAK ARAMA DAVASI MI? YOKSA KISKANÇLIK MI?

ESKİ MANKEN DUYGU ULAŞ KOMŞUSUNUN MOTOSİKLETİNE ÇARPTI AMA YA SONRASI?

Eski manken Duygu Ulaş, Beşiktaş̧’taki lüks bir sitede komşusunun motosikletine çarptı. İddiaya göre olay yerinden kaçtı.

Anlı şanlı magazin medyası da anlamadan dinlemeden “vurun abalıya” misali haber yaptı. Öyle ya Motosikletin sahibi Gözde Y. ünlü olmadığına göre haber değeri yoktu. Ancak Duygu Ulaş’ın vardı. Şöhretli ve güzel kadınların böyle bir kaderi vardır maalesef…

Sıradan bir otopark kazası sanki ölümlü bir trafik kazası modunda “vurdu kaçtı ”ya dönmüştü.

Olayı an be an kaydeden güvenlik kamerası olay yerindeki bütün detayları gözler önüne sermişti… kamera kaydına göre Duygu Ulaş aracını geri alırken motoksiklete dokunuyor ve düşmesine neden oluyordu. Duygu ulaş hemen aracından inip motosikleti yerden kaldırmaya çalışıyor çok da başarılı olamıyordu… sıradan otopark kazalarından biri yani. Can kaybı yok. Mal kaybı bile şüpheli. Çünkü motorun üzerinde bir örtü var ve alttaki olası hasarı tespit etmek mümkün değil…

Asıl soru şuydu bu olayda. Kim haklıydı kim güçlüydü ya da kim haksızdı? Finalde basit bir kazanın yargıya taşınmasına sebep neydi?

Haber sitelerine yansıyan detay şuydu. Duygu ulaş komşunun park ettiği motosikletine geri manevra yaparken temas etmiş aracı yere düşürmüş ve sonra da kaçmıştı. İşin haber olan kısmı “kaçma” eylemiydi.

Sadece maddi zararla açıklanacak ya da sulha konu olacak olay şekil ve yön değiştirmişti. Oysa ki aynı sitede yaşayan ve mahkemelik olan ikili güvenlik kameralarının açılarını da yerini de biliyorlardı. Yani faili meçhul bir olay kameralardan kaçamazdı… zaten bu detayla güvenlik kameraları sayesinde motosiklet sahibi Gözde Y., hasarın sorumlusunun Duygu Ulaş olduğunu tespit etti. Olay sonrası Gözde Y., şikâyette bulunarak Ulaş hakkında hukuki işlem başlattı.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

28 Ocak 2025 tarihinde Beşiktaş’ta bulunan lüks bir sitedeki otoparkta meydana gelen olayda, Gözde Y. tatil dönüşü park halindeki motosikletinin hasar aldığını fark etti. Hemen güvenlik kameralarına bakarak, motosikletine çarpan kişinin eski manken Duygu Ulaş olduğunu öğrendi. İddiaya göre, Duygu Ulaş, aracını otoparktan çıkarırken motosiklete çarptı ve ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.

Şikâyet ve Hukuki Süreç̧

Gözde Y., savcılık şikayet dilekçesinde motosikletine verdiği zarar vermesi nedeniyle Duygu Ulaş’a ulaştığını ve çözüm talep ettiğini, ancak talebi olumsuz yanıtlandığını söylüyordu… Gözde Y., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak eski manken hakkında şikâyette bulundu. Dilekçesinde, motosikletini yeni aldığını ve Ulaş’ın aracıyla motoruna çarptığını belirtti. Gözde Y., Ulaş’ın hasarı giderme konusunda herhangi bir iyi niyet göstermediğini de ifade etti.

Duygu Ulaş’ın Cevabı ve Soruşturma

Eski manken Duygu Ulaş, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sonra da Duygu Ulaş’tan cevap geldi. Noktasına virgülüne dokunmadan o cevabı yayınlıyoruz.

“12 Şubat 2025 tarihinde birçok basın organında çıkan “Bir donemin ünlü̈ mankeni kaza yaptı ve ardına bakmadan kaçtı” “ Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.”

“Eski manken otoparkta terör estirdi” benzeri asılsız haberler nedeniyle bu açıklamayı kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu doğmuştur.

Oturduğum sitede 28 Ocak günü üstünde kılıf bulunan bir Vespa motosiklete dokundum ve yere düşürdüm.

Etrafta kimse olmadığı için aracı tek başıma kaldıramayınca bina görevlisini arayarak onunla birlikte kaldırdım. Kontrol ettim, herhangi bir hasar göremedim.

4 Şubat tarihinde beni bir muhasebeci aradı, hasar verdiğimi söylediği motosiklet için hem hasar hem değer kaybı ücreti istedi. Kendisinden fatura istedim. Olaydan günler sonra tarafıma iletilen servis bakım faturasında yağ̆ bakımı, filtre bakımı da eklenerek kaporta bakımını aşan rakamlar talep edildi. Buna rağmen komşuluk hukukuna istinaden 8 Şubat günü̈ aracın sahibi ile anlaştığım rakamı banka hesabına gönderdim. Üstelik aracın kazaya karıştığı tarihten günler sonra bana iletilen ve benden kaynaklı olduğuna emin olamadığım sonucu dahi kabul edip ödemeyi yaptım.

Tüm süreç̧ bu haldeyken gerçeği yansıtmayan tamamen kurguya ve haksız yoruma dayalı haberleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

Para ödenmiş. Hasar tazmin edilmiş. Olay muhtemelen yargının ilk safhasında işleme bile girmeyecek. Sonuç? Duygu Ulaş’la ilgili google’daki kayıtlar. Yapılan haberler. Sanki ölümlü bir kaza varmış da kaçmış gibi haberler… Gerçekten çok vahşi bir linç mantığımız var. Ödenen paranın miktarını bilmiyoruz ama görünen o ki o lüks sitede parayı çok umursayacaklarını pek sanmıyoruz. Ortada iki kadının mücadelesine dönmüş bir dava var. Adına hesap sorma da diyebilirsiniz. Ya da başka bir şey, “şöhretliye olan hınç” olarak yorumlayan da çıkacaktır…

Sizce kim haklı? Kim güçlü?

Medyanın köpürttüğü bu olay yine medyanın kullanıp çöpe attığı bir haber olarak Google tarihine kayıt olarak geçti. İleride ilk fırsatta pişirilip tekrar servise sunulacak bir kayıt olacak… Kimse sulh olunduğunu bile hatırlamayacak.